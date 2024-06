Ángela Aguilar: "No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho"

La princesa del regional mexicano, Ángela Aguilar, habló para la revista 'Quién' sobre los rumores que circulan en redes sociales acerca de su actual relación junto al también cantante Christian Nodal.

La protagonista de esta polémica relación contó que está atravesando por una "etapa preciosa" y que a pesar de todo lo que se dice en relación a este tema ella se encuentra tranquila.

“En este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer”.

Sobre las acusaciones que muchos usuarios realizan en internet por la antigua relación que Nodal mantenía con Cazzu, ella mencionó que “la gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice". Añadió, "que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”.

Es una etapa más, pero no me define, yo no quiero ser la novia de nadie, quiero ser Ángela y ya” Ángela Aguilar Cantante

A pesar de encontrarse en una linda etapa y de estar enamorada, no deja de lado su carrera profesional y cuenta que no espera ser reconocida como "la novia de", sino como Ángela Aguilar.

Respecto a las teorías que circulan en redes sociales sobre una boda en Roma y un posible embarazo, ella las desmiente.

“No me casé ni me embaracé todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona", dijo en la entrevista.

“Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, añadió la también compositora.

¿Quién es Angela Aguilar?

La joven de 20 años es la más pequeña de la dinastía Aguilar. Es hija del cantante Pepe Aguilar y nieta de la también cantante Flor Silvestre. Tiene más de 10 años de carrera profesional y ya cuenta con un lugar sólido en la industria de la música.

A lo largo de su carrera ha logrado colaboraciones importantes con varios artistas como Yuridia, Becky G, Christian Nodal, Pepe Aguilar, entre otros.

Otras facetas de Ángela

Además de su talento como cantante y compositora, Ángela también es empresaria, cuenta con una marca de perfumes y una compañía de muñecas.

