Para los fanáticos del grupo The Police, la famosa banda británica liderada por Sting, hay buenas noticias. Su guitarrista, Andy Summers (80), se presentará el 9 de marzo del 2023 en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil.

El compositor y multiinstrumentista británico quien saltó a la fama a principios de los años 80 como guitarrista de la banda roquera, de acuerdo a la revista Rolling Stone está ubicado en el puesto 85 de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos.

El show denominado Call The Police también lo integran Rodrigo Santos y João Barone. Juntos revivirán en el Puerto Principal, los mayores clásicos del grupo, entre ellos Every breath you take, Roxanne, Don’t stand so close to me, Invisible Sun, Message in a bottle, entre otros.

"Su forma innovadora de tocar la guitarra creó un nuevo paradigma para los guitarristas de este período y ha sido ampliamente imitado desde entonces", dice la comunicadora Nathalie Álvarez, vocera del concierto en Ecuador.