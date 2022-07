En esta última semana, Andrés García (81), famoso actor de telenovelas mexicanas de la vieja guardia, dio a conocer su lamentable estado de salud a causa de la cirrosis. Inclusive su testamento ya está hecho. Pero ahora, el recordado galán de Tú o nadie, habla de su hija Andrea, con quien está distanciado.

En la revista TVyNovelas Andrés García confiesa, entre otras cosas, que pensó en el suicidio debido a su deteriorada salud. Fue en este medio que aprovechó el espacio para hablar en duros términos de Andrea, quien se desempeña como presentadora de televisión.

“Ni es hija mía y no hay nada qué arreglar; te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, ni siquiera existe”, enfatiza y añade que ella se metió en cosas oscuras y hasta lo acusó de abuso.

“Pues cómo no voy a estar enojado, es una mala persona, se metió con gente mafiosa, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pendejada… que yo la había violado desde chiquita”, añade. García lanza palabras muy fuertes (no publicables aquí) contra su hija.