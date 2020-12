Andrea Rendón: "Es un niño posCovid"

La expresentadora y exdirectora del programa 'En contacto' Andrea Rendón (43) está embarazada de 4 meses. “Fue inesperado. Es un niño posCovid porque en mi familia a todos nos dio. Gracias a Dios estoy bien”, dice.

Está casada con Fernando Flores. Tiene dos hijos Sergio y Emiliano, de 14 y 11 años, respectivamente. Ya sabe que el bebé que viene en camino es un varón. “Me cogió como nueva. No tengo achaques, tampoco los tuve en los otros embarazos”.

Se mantiene en la radio I.99 en el espacio 'Aquí para todas' con Cuty Ycaza y Sophy Castañeda, además es ambientalista.

Fue dos años presentadora en la revista matinal del Canal del Cerro y luego asumió el cargo de directora en 2016. Ocupó el lugar de Catrina Tala.

A ese puesto renunció porque no estuvo de acuerdo con los cambios que se dieron. "No iba a sentirme cómoda validando contenidos que no me representan", dijo en ese entonces.