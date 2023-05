Sin hacer bulla ni show y sin exponerse innecesariamente, la cantante y actriz ecuatoriana Ana Paula cada vez se destaca más en Argentina, donde vive.

A Tania Tinoco se le rendirá un homenaje al año de su deceso Leer más

Luego de ser jurado de 'Canta Conmigo', programa de Marcelo Tinelli, la hija de Ana Buljubasich y Nerio David se presenta en la famosa calle Corrientes de Buenos Aires. Cada noche acompaña al reconocido humorista e imitador Martín Bossi en su Bossi live comedy en el que canta, baila y hace reír. Fue entrevistada por Infobae.

“Trabajar con alguien como él es maravilloso, sobre todo porque hay buena energía, es un gran compañero, muy generoso. Cuando supo que era buena haciendo diferentes acentos me dijo: ‘tenemos que meterlo en el show’, me permite lucirme. Así que me siento muy cómoda y hacer comedia es fantástico”, comenta.

Considera que esta etapa de estar en el teatro y entrar en contacto con la gente es una linda oportunidad. “Todos los días me enamoro un poquito más de mi profesión y sobre todo también vivo mi día a día con mucha gratitud porque la idea de venirme a vivir acá (Buenos Aires, Argentina), que es también mi medio país, fue la ilusión de poder trabajar. Gracias a Dios aún no he tenido un mes sin grabar.

De verdad, yo lo agradezco todos los días. Por ahora me quedo acá, haciendo teatro, nunca estoy quieta, me meto en clases de todo, siempre lista para cualquier proyecto que se venga y con la mochila armadita (risas). No sé si haremos temporada de verano en Mar del Plata y luego voy a grabar canciones con el músico y productor Sebastián Mellino. Quiero grabar videoclips, ahora quiero conjugar mis dos pasiones: cantar y actuar”.

Añade que también tiene previsto viajar. “No descarto México como opción, no sé. Hoy estoy acá, me siento como en casa y la verdad es que hay muchas cosas que, aunque haya nacido en otro país las tengo muy metidas por mis papás, ¡como el dulce de leche!”.

Sara Pineda: "Sin problema, soy amiga de mis ex" Leer más

Otra excusa para quedarse en Argentina es el amor. “Lo conocí (Fernando) hace un año y pico y no es del medio, nunca he estado con alguien del medio, me gustan más perfil bajo porque para fotos y todo eso ya estoy yo”.