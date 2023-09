Ana Buljubasich fue tentada por 'MasterChef Celebrity'

Aunque Ana Buljubasich disfruta con su familia de su retiro, no deja de recibir ofertas para participar de alguna u otra manera en la TV. Fue convocada a ser una de las competidoras de 'MasterChef Celebrity', ella agradeció, pero prefiere mantener su bajo perfil... además odia la cocina, no es su fuerte. Se le quema hasta el agua.

‘MasterChef Celebrity: Ecuador’ ya cuenta con sus tres primeros participantes Leer más

Si aceptaba debía trasladarse una temporada a Colombia, donde se graba el programa de Teleamazonas que se estrenará en noviembre. Pero tal vez se la verá como una invitada especial. Ana se acogió a la jubilación en enero del 2021. La expresentadora ha sido tentada por otra cadena, Telerama.

Hablando de 'MasterChef Celebrity', Teleamazonas reveló a tres de los participantes del reality de cocina que presenta Érika Vélez. El comunicador Jalál Dubois, el actor Andrés Crespo y la creadora de contenidos y actriz Gigi Mieles son los primeros en la lista. ¿Qué tan buenos serán para la cocina? Estos son confirmados, otros que suenan son Martín Calle, Cecilia Cascante, Susy Hidalgo...

Más participantes en 'Desafío a la fama'

Don Day, Carolina Jaume, Mare Cevallos, Emma Guerrero y Carla Bucaram ya son parte del reality de Ecuavisa, 'Desafío a la fama', que presentarán Eduardo Andrade y Fernanda Gallardo. Las primeras reacciones ya se han dado, sobre todo por la presencia del primero de ellos, ya que el Canal del Cerro lo ‘mete hasta en la sopa’. Por supuesto con el objetivo de generar contenido.

Lee también: Fernanda Gallardo: “Con 1,56 metros me ha ido excelente en la vida”

Inicialmente Don Day fue considerado para conducir el espacio que se estrena este mes. Se da vuelta en lo mismo y eso que ha criticado en varias ocasiones los contenidos de la televisora.

Érika Vélez en 'MasterChef Celebrity' Leer más

Al parecer, todo es show. Otra de las involucradas en 'Desafío a la fama', Emma, quien no solo es actriz, ya intervino en la telenovela 'Compañía 593', goza de relevancia en las redes sociales y un rostro fresco. Ojalá que verla en un espacio de esta naturaleza no alborote nuevamente el avispero con temas que la afectaron en lo profesional, emocional y económico. No se puede vivir en el pasado, pero siempre un reality es exponerse.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites?

¡SUSCRÍBETE AQUÍ!