Ana Buljubasich y el deseo de no vivir sin Nerio: "Pido a Dios que me lleve primero"

La televisión ecuatoriana se vistió de luto con la partida de Ana Buljubasich, quien falleció este martes a los 66 años, víctima de un paro cardíaco. Su legado va más allá de los sets de grabación: abarca la honestidad con la que vivió su vida, el profundo amor que sentía por su familia y su fe inquebrantable.

En una entrevista concedida a Expresiones en 2021, Ana reveló uno de sus pensamientos más íntimos: no quería sobrevivir a su esposo, el músico Nerio David Pérez, con quien compartió más de 40 años de matrimonio. “Le pido a Dios con todo mi corazón que me lleve primero, no sabría cómo vivir sin él. No quiero vivir el dolor de perderlo”, confesó entonces.

Ese amor lo reafirmó públicamente hace apenas ocho semanas, cuando le dedicó un mensaje por su cumpleaños a través de su cuenta de Instagram:

"Es imposible resumir en fotos los años, lo vivido, lo llorado y lo reído juntos. @neriodavidoficial has sido mi compañero, mi mejor amigo y el mejor esposo. No somos de celebrar en fechas específicas, porque creemos que cada día juntos es una decisión y una apuesta de vida. ¡Te amo y lo sabes! ¡Vamos por más!"

Ana y Nerio conformaron una pareja sólida, con diferencias de temperamento pero unida por los mismos principios y valores. Él la despertaba cada mañana con un café caliente. Oraban juntos. Se acompañaban en silencio y en los días difíciles. “Hemos puesto en la balanza las virtudes y los defectos y les hemos dado más peso a las virtudes”, decía ella con sabiduría.

Una vida dedicada a la televisión y a su familia

Buljubasich nació en Argentina, pero vivía en Ecuador desde 1971. Aunque no se nacionalizó, decía sentirse "una más". Su madre, Adela Murillo, era guayaquileña. Ana inició su carrera en radio, y luego se convirtió en una figura clave de la televisión nacional. Llegó a TC Televisión en 1985 y durante su paso por la industria fue actriz, conductora, productora, gerente nacional de producción y creadora de programas emblemáticos como De casa en casa.

Su carrera duró más de 36 años, y se retiró oficialmente en enero de 2022. Siempre se mantuvo alejada de escándalos, ganándose el respeto de las marcas, de sus colegas y de los televidentes. “Soy como me ven, hablo con mi cara y gestos. Si alguna virtud tengo es que soy honesta con lo que hago y digo. Esa palabra me define”, afirmaba con convicción.

Madre, abuela y mujer de fe

Ana Buljubasich fue madre de tres hijos: Marcelo, Gabriela Nath y Ana Paula Pérez —esta última cantante y actriz—. También fue abuela de cinco nietos: Valentina, Joaquín, Marcela, Santiago e Ignacio. A su familia la consideraba su “mayor logro” y la razón de muchas de sus decisiones, incluida su jubilación.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, Ana le dedicó un emotivo mensaje a Ana Paula por su cumpleaños. “Mi chiquita, mi loca hermosa, mi luz y mi locura… Cada día me sorprendes más, amo tu forma de ver la vida”. Ahora, con su fallecimiento, ese posteo se ha convertido en una despedida cargada de amor.

El país la despide con gratitud

Las redes sociales se llenaron de homenajes y mensajes de despedida. Uno de los más sentidos fue el del periodista deportivo Diego Arcos: “Se nos va una mujer histórica en la comunicación ecuatoriana, que sin nacer acá, hizo y amó a Ecuador más que muchos nacidos acá. Ana fue única… UNICAAAA”.

