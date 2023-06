La actriz mexicana Ana Brenda Contreras y su novio, Zacarías Melhem, anunciaron su compromiso a través de las redes sociales. La pareja, que se encuentra en Europa, selló su noviazgo con un anillo.

Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem©@Anabreco “Lo mejor ya está pasando ?? #wesaidyes”, escribieron ambos en una publicación compartida en la que, en una foto en blanco y negro, se aprecia la joya que Zacarías le entregó.

Ellos han mantenido casi tres años de relaciones. Las felicitaciones para ambos no se hicieron esperar. Hasta el momento, ninguno ha dado más detalles.

Ana Brenda Contreras suele ser muy discreta con su vida personal. Por ello es que la mayoría de sus mensajes en las redes sociales suele hacerlos solos, sin etiquetar a nadie.

Empezaron a salir en 2020, y aunque todo lo manejaban en bajo perfil, en noviembre de ese año ella lo felicitó por su cumpleaños: “Feliz cumpleaños al rey, al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela. Pero sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada) my rock Happy birthday”, escribió.

El flechazo se dio en el círculo social cercano de la también cantante, pues es hermano de su mejor amiga, Daniela Melhem. Al parecer, ambos coincidieron en el bautizo de la hija de Daniela en 2017, pero en ese entonces Ana Brenda estaba en una relación con el también actor, Iván Sánchez.

La actriz, de 36 años, se convirtió en estrella de televisión al protagonizar telenovelas de Televisa como 'Corazón indomable', 'La que no podía amar' y 'Por amar sin ley'.

Con Zacarías Melhem será la segunda ocasión en que contraiga matrimonio. En abril de 2013 se casó por lo civil con el torero Alejandro Amaya en Las Vegas. La relación no funcionó y días antes de llevarse a cabo la ceremonia religiosa la cancelaron y anunciaron su ruptura tiempo después. Amaya es el esposo y papá de los hijos de Bárbara Coppel.

También fue novia de Alexis Ayala, mientras que el empresario de Texas tiene 47 años, es viudo y con dos hijos.