Amparanoia, la banda española vuelve a escena con un álbum lleno de swing

Al son del ska, el swing, el balkan y los ritmos latinos, la banda Amparanoia, liderada por la cantante Amparo Sánchez, se convirtió en un referente del mestizaje musical a comienzos de los años 2000. Temas como Que te den, Somos viento y Fiesta no solo se popularizaron en España, sino que también cruzaron el Atlántico y resonaron en América Latina.

Sin embargo, en 2008, Amparo Sánchez decidió cerrar esa etapa de su vida, y Amparanoia se disolvió para dar paso a su carrera como solista. Ahora, tras un largo paréntesis, la banda regresa con nuevo disco, nuevos músicos y un mensaje social que remite a su esencia original.

Leire Martínez canta su verdad en 'Mi nombre', tras separarse de La Oreja de Van Gogh Leer más

“Hubo un momento en el que me sentí sobrecogida. La banda era el centro de mi vida, y tenía que sacarla de ahí... Volver con Amparanoia es volver, pero en mis términos. Ahora es una parte de mi vida, pero ya no lo es todo”, señala la cantante.

El mismo swing, un nuevo estilo

Desde sus inicios, Amparo Sánchez incorporó a su estilo compositivo influencias del reggae, punk, rap y ritmos latinos. El mestizaje musical, explica, fue el sello distintivo de Amparanoia, y más tarde también marcaría su carrera como solista.

“Cuando arrancó Amparanoia no había nada que se le pareciera, y me siento muy orgullosa de haberme atrevido a hacer algo tan diferente y arriesgado”, afirma.

Sin embargo, volver a los escenarios no fue simplemente cuestión de escribir nuevas canciones. Fue necesario encontrar una banda capaz de darles vida. Ese encuentro sucedió a finales de 2022, cuando Sánchez vio un video del grupo Artistas del Gremio tocando en las calles de Zaragoza.

Amparanoia fue fundada por la cantante Amparo Sánchez. Cortesía

“Estaban en la calle haciendo una versión de Killing in the Name, de Rage Against the Machine. Entre el público había niños, mayores... y todo el mundo estaba bailando. Lo vi y pensé: ‘Esta gente es especial’”, recuerda.

La conexión fue inmediata. Sánchez los invitó a grabar con ella una nueva versión de Mi genética, y tras esa colaboración decidieron emprender una gira conjunta que culminó con el nacimiento de Fan Fan Fanfarria, un álbum que vio la luz recientemente.

El disco presenta nuevas versiones de clásicos de Amparanoia, como Buen rollito, Me lo hago sola y Somos viento, junto a cuatro temas inéditos, entre ellos Fanfarria y La balanza, que integran instrumentos de viento y percusión con la potente voz de la cantante.

“Para mí, tocar con ellos ha sido una bocanada de aire fresco, una motivación para volver a dar vida a mis canciones y una gran inspiración para crear nuevas. Me he atrevido a combinar la electrónica con lo acústico, y siento que el público está respondiendo muy bien”, asegura.

El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales. La banda iniciará una gira en mayo, comenzando por varias ciudades de España.

Andrea Gura: "Mi música es el bebé entre Adele y Dua Lipa" Leer más

Ponerle nombre a lo que incomoda y duele

Desde sus inicios, Amparo Sánchez ha buscado expresar en sus canciones una fuerte conciencia social, especialmente en torno al feminismo, una causa que marcó profundamente su vida desde muy joven.

En su libro La niña y el lobo (2014), Sánchez relató cómo sufrió violencia de género entre los 14 y los 24 años. “Entonces no había un sitio donde denunciar, más que ir al policía que tenía la edad de tu padre, que estaba fumando y te miraba como diciendo: ‘Algo habrá hecho’”, cuenta con crudeza.

Por ello, varios de sus temas más conocidos abordan la lucha feminista y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Incluso sus hijos, que hoy tocan con ella, se han sumado a su cruzada personal.

“Todas las semanas tenemos noticias terribles. ¿Qué nos está pasando como humanidad? ¿Por qué estamos tan perdidos? Eso a veces me desespera, pero cada quien debe poner su granito de arena, y yo pongo el mío a través de mi música”, afirma.

Además del feminismo, su obra también aborda otros temas sociales, como la migración, la pobreza y la necesidad de ejercer la empatía.

“Todos estamos en el mismo barco, que es el planeta Tierra. Queremos una vida digna, sentirnos queridos; dar, compartir. No catalogo a las personas por sus ideas políticas, sino por cómo son como personas. Yo no quiero odiar a nadie. Todos somos hermanos y hermanas, seres humanos”, concluye.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.