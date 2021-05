'El amor es algo así': El despecho los tiene cantando

El teatro al aire libre del Sánchez Aguilar se reactiva en su nueva temporada con el estreno de El amor es algo así. Este musical, protagonizado por Ana Passeri y Fabo Doja, cuenta con un repertorio de 20 temas que promete hacer cantar con mucho sentimiento al público presente.

EXPRESIONES conversó con sus actores quienes, acompañados de Miguel Gallardo en la parte musical, revivirán los clásicos que han conmovido a más de una generación en sus penas amorosas.

La obra gira en torno a Gabriel y Daniela, una pareja que enfrenta el divorcio y sus diferentes etapas. Es una comedia muy emotiva en la que el espectador es conducido al pasado mediante un recorrido musical lleno de recuerdos y emociones y enfrentado descubrir si, al final de la historia, el amor resultará o no ganador.

En esta entrevista, Ana y Fabo confiesan sus propias decepciones amorosas y las canciones que los han acompañado en esos momentos. Algunas de ellas están en escena y admiten que eso los llena de energía y hace que se escapen también algunas lágrimas. “Definitivamente las escogidas transmiten la nostalgia de no tener al ser amado”, comenta Ana.

El estreno está programado para el miércoles 2 de junio. Las entradas pueden adquirirse de forma digital en la página web (teatrosanchezaguilar.org) o mediante la aplicación móvil.

Hilada con canciones

La obra de 60 minutos fue escrita por Alejandro Lalaleo. Ana Passeri cuenta que le envió más de 50 canciones referenciales para crear el guion, en el que veinte se hilaron perfectamente con los diálogos. Para los actores, uno de los temas más representativos es Cómo te va, mi amor, que interpretó el trío mexicano Pandora. La composición del nicaragüense Hernaldo Zúñiga habla justamente del amor que ya no se tiene, pero sobre el que todavía se quiere saber. “En este musical hay una montaña rusa que va a ir de la risa al llanto. Es un sube y baja”, explican. “Todos los días que hemos estado ensayando, cuando llegamos a casa, nos sentimos exhaustos. En serio es un gran reto, también vocalmente”. Fabo tiene a su cargo temas de José José y Ana algunos de Yuri, y todos requieren de un gran dominio de la voz.

Así sobrellevan su despecho

Conectar con sus propias emociones les hace sentir realmente lo que ocurre con sus personajes sobre las tablas, pero en su vida personal también tienen canciones que los hacen llorar y recordar –o sobrellevar- su despecho.

Fabo admite que cuando se siente triste por una decepción amorosa llora, aunque intenta no estar depresivo. “La última vez me ocurrió en febrero. Lloraba hasta en el gimnasio. Fue más fuerte porque también me dio COVID en ese momento”. Ana, por el contrario, se refugia en la ira e intenta convencer que no tiene la culpa. “‘Maldito estúpido, qué se cree’, digo en mi mente” (risas).

Ficha

Dirección: Sebastián Sánchez Amunategui.

Guion: Alejandro Lalaleo.

Productora: Denisse García.

Producción: Passeri Studio.

Vestuario: Nino Touma.

Arreglos y Musicalización: Miguel Gallardo.

Créditos

Fotos: Gerardo Menoscal.

Producción: Alejandra Cereceda.

Maquillaje y peinado: Lucy Castro (IG: @lucycastro.pro).