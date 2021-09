Ya la vimos a Andreina Bravo fungiendo de terapeuta la semana pasada con Melissa Gate, quien cada vez se afianza como líder de las chicas con su forma frontal y sin filtros que opaca la imagen de Mare Cevallos quien al comienzo del programa El Poder del Amor se perfilaba como la más fuerte del grupo.

Volviendo a Andreina, esta vez su 'terapia' fue para el colombiano Sebastián Tamayo. A manera de 'Celestina¿ le dijo al actor. "Apuesto por ti, espero que te vaya bien con Shirley y como muestra de mis intenciones, te entrego el anillo de la amistad".

La compatriota enfatizó que en el reality no hay que hacer relaciones de noviazgo sino también de amigos. "Espero q#ue no me falles, yo no lo haré, eres lindo, osito de peluche", terminando su encuentro con un abrazo.

En el capítulo de este miércoles, sin duda, lo más sobresaliente fue la llegada de la mexicana Jessica Stonem, quien pasó por un scanner por todos los chicos de la casa. Mientras tanto las mujeres, la recibieron con un humor peculiar al endigarle el apodo de la 'quita maridos', una idea de ¿Mare', quien le preguntó si era actriz 'nopor'. Lejos de molestarse, la joven reaccionó bien, se hizo la desentendida y se presentó, además como modelo y onductora. "Mis hobbies son los hombres, los tatuajes y la música"..