Con orgullo dice que es reina de Nobol. La modelo Ammy Torres (21) acaba de volver del certamen Miss Mesoamérica International, que se desarrolló en El Salvador. Allá obtuvo los títulos de Miss Popularidad y el tercer puesto por el Mejor traje típico, cuya creación es del ambateño Gabriel Núñez. Muy delgada y alta, mide 1,74 metros y sus medidas son 82-64-90.

“Mis senos son pequeños, no me da vergüenza decirlo. No me he operado porque me da miedo, siempre existen riesgos en las cirugías y aunque no sea mucho el aumento, creo que me saldrán estrías al estirarse la piel”, comenta y añade que todo su cuerpo es natural.

Es Miss Popularidad, ¿también es muy popular con sus familiares, amigos, vecinos, conocidos...?

Así es, no solo en mi cantón, también con mi familia y en mi círculo de amistades. Siempre he sido muy sociable, nunca me ha costado ser amigable. Ya es parte de mi personalidad.

¿A veces la popularidad también tiene su lado negativo?

Me gusta ser amiguera, desde que fui elegida reina de Nobol me di a conocer más. No quiero criticar a nadie, no es mi intención, pero considero que soy una de las reinas más bonitas (risas).

Con el traje típico. Cortesía

¿Siempre quiso ser reina o ingresó a los certámenes por azares del destino?

Fue mi sueño desde niña. Muchas lo tenemos, pero no todas lo hacemos realidad. Cuando se dio la oportunidad de inscribirme al reinado de Nobol dije sí. Al principio, mi familia no me apoyaba porque soy una persona muy sensible, no querían que me sintiera mal si no era elegida. Gracias a Dios no fue así.

Acaba de visitar El Salvador por el Miss Mesoamérica International, ¿tuvieron la oportunidad de conocer al mediático presidente Nayib Armando Bukele?

Lastimosamente no. Pero todo lo que dicen en TV es cierto. Allá un hombre no puede portarse mal con una mujer porque de inmediato va a la cárcel. Deben ser respetuosos, las mujeres no vamos caminando por las calles para que nos lancen besos o nos digan comentarios obscenos. Yo siendo flaca he recibido algunos. Aquí me decían que me tome una foto con el jefe de Estado salvadoreño que ha reducido los índices de criminalidad en ese país, incluso estuvimos en el palacio presidencial, pero no estaba. Al parecer, no se queda ahí.

¿Seguramente tiene otros certámenes, como Miss Ecuador, en la mira?

Me encantaría participar en Miss Ecuador, pero sé que me falta preparación. Me tomaré mi tiempo para hacerlo. Una de mis fortalezas es la estatura. Mi madre (Modesta) es alta, lo heredé de ella. Además, me considero una mujer inteligente, estudio para ser docente. Pronto me graduaré. Mi sueño era la Psicología.

Es modelo y espera estudiar Psicología, una segunda carrera. JUAN FAUSTOS

¿Ya no es su sueño?

No pude entrar a Psicología por un asunto de puntajes. Un sobrino me dijo que ingrese a la universidad y cuando ya esté ahí me cambie. Quise hacerlo, pero vino la pandemia y se complicó todo. Ya hice las prácticas docentes. Es una carrera completa.

Dicen que nada en la vida es casualidad, nada pasa por gusto...

También lo pienso. Soy una persona paciente y considero que puedo ayudar a tantos jóvenes confundidos que han caído en drogas o en pandillas, que provienen de familias disfuncionales... Tuve dos profesoras en Nobol que, además de ser excelentes en sus respectivas materias, eran personas que escuchaban, no juzgaban.

Ahora ser maestro es complicado, ya casi no se les puede decir nada a los alumnos porque los padres se les vienen encima, los denuncian. Los que pierden son los estudiantes. Mi especialidad es la Historia.

Ahora casi nadie se queda de año y hay casos que se lo ganan con creces.

Un profesor debe tener una buena pedagogía y didáctica para que eso no ocurra. Deben tener vocación y sentir mucho amor por su carrera, se necesita mucha paciencia. Si no la tienen, no deberían dar clases.

En un curso surgirán siempre muchos problemas. Cuando hice las prácticas había un niño con autismo, debíamos mandarle tareas diferentes. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Los profesores sufrieron en tiempo de pandemia porque los chicos manejaban la tecnología, ellos no. Tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias.

¿Entonces, no descarta la Psicología?

Para nada, será mi segunda carrera. La amo y creo que con ella podré ayudar justamente a muchos alumnos. Es una forma de sanar todo el dolor que sientan. Nadie los va a juzgar.

El amor no tiene horarios ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. ¿Se ha enamorado?

Estoy sola, hace rato no sé lo que es sentir amor por un hombre. No ha llegado esa persona por la que sienta admiración, que me conquiste y que haga que deje la soltería. Aunque por ratos me siento sola, disfruto de mi propia compañía. Casi no tengo ratos libres, aunque suene cursi, cuando los tengo comparto con mi familia. Éramos 6 hermanos, una hermana (Eufemia) falleció hace 14 años.

¿Alguna vez la han tentado los políticos?

Me invitaron a participar en las recientes elecciones, pero me hice a un lado. Generalmente, la política aleja a las personas, por política la gente se pelea. No me agrada eso, me abro de los problemas, no me gusta perder mis energías en algo que no vale la pena.

Usted nació en la tierra de Narcisa de Jesús. ¿Es creyente?

Creo en Dios y en Narcisa. Mi familia es muy creyente, todos los años vamos a la procesión. Antes yo no lo era tanto, pero cuando tenía 13 años, mi mami se cayó de un segundo piso. No caminaba bien, no podía estar de pie. La entramos cargada, al salir ya caminaba mejor, nosotros como familia nos pusimos a llorar. Dios es mi mejor amigo, siento su presencia, me cuida.