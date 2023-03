De acuerdo a una publicación de Page Six, del diario The New York Post, Amanda Bynes ha sido internada en un hospital psiquiátrico después de vagar desnuda por las calles de Los Ángeles.

Una fuente del sitio TMZ comenta que la actriz californiana de 36 años fue hospitalizada luego que alguien llamara al servicio de emergencias al ser vista como Dios la trajo al mundo.

Según el testigo, Amanda detuvo un automóvil en la madrugada del 19 de marzo y se bajó sin ropa, totalmente desorientada.

Ella fue llevada a una comisaría cercana donde un experto en salud mental determinó que necesitaba ser ingresada a un instituto.

El abogado de Bynes no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios del medio Page Six.

A lo largo de su vida, la exestrella de Nickelodeon ha luchado contra el abuso de sustancias y ha enfrentado problemas legales.