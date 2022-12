Pedro Almodóvar estrenará 'Strange Way of Life', un wéstern sobre la homosexualidad protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke, en el próximo Festival de Cannes (Francia) previsto para el mes de mayo, anunció este viernes 2 de diciembre el cineasta en el pódcast 'At Your Service', de Dua Lipa.

Penélope Cruz entre los nominados en los premios de Cine Europeo Leer más

Durante su conversación con la artista británica, el director español definió su nuevo cortometraje como un "wéstern queer" en el que dos pistoleros se convierten en amantes.

"Es un wéstern queer que cuenta la historia de dos hombres que se aman y en el que sus protagonistas (Pascal y Hawke) se comportan de forma opuesta en la misma situación", reveló Almodóvar sobre este filme en inglés de 30 minutos de duración que se ha rodado parcialmente en el desierto de Tabernas (Almería, España).

Según Almodóvar, esta producción utilizará el lejano oeste para introducir "diálogos que no se han producido antes en un wéstern" y en los que se abordará el concepto de masculinidad "en un sentido profundo".

"Tiene muchos elementos del wéstern, como los pistoleros, el rancho o el sheriff, pero creo que en la gran pantalla nunca se han producido conversaciones de este tipo y en este contexto", explicó el ganador del Óscar a mejor película extranjera en 1999 por "Todo Sobre Mi Madre".

Fue en el Festival de Venecia de hace dos años cuando Almodóvar adelantó la producción de un "wéstern muy particular" y anunció el título, 'Strange Way of Life' ('Extraña Forma de Vida', en español), tomado de un fado de Amália Rodrigues.

Joselyn Gallardo: "Quisiera ser una musa de Almodóvar" Leer más

"La letra de ese fado sugiere que no hay existencia más extraña que aquella que se vive de espaldas a tus propios deseos", argumentó entonces el cineasta.

En el reparto de 'Strange Way of Life' figuran también los españoles Pedro Casablanc y Sara Sálamo, junto a las jóvenes promesas Jason Fernández, el portugués José Condessa, el modelo George Steane y Manu Ríos.

El diseño de vestuario corre a cargo de Saint Laurent by Anthony Vaccarello, quienes también ejercen como productores asociados de este proyecto.