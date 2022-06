Quebec, finales de los años 60. Silvette y Anglomard Dieu (Danielle Fichaud y Arnaud Préchac), matrimonio canadiense-francés, da la bienvenida a su décimo cuarto hijo, una niña que llamará Aline.

En la familia Dieu la música reina y cuando ella crece descubren que tiene una voz privilegiada, admirable. Entonces la escucha el productor musical Guy-Claude Kamar (Sylvain Marcel) y éste llega a tener una sola idea: hacer de Aline (Valérie Lemercier) la mejor cantante del mundo.

Este biopic no autorizado (por ello transforman nombres y apellidos) que narra la existencia de Celine Dion, la cantante más exitosa y premiada en los últimos 30 años.

Valérie Lemercier, comediante convertida en directora e intérprete del personaje, exhibe una cinta equilibrada y sincera. Aquello beneficia la historia, porque la famosa ganadora de cinco premios Grammy es una mujer sencilla, poseedora de una voz de soprano que la llena de romanticismo, de frescura y, sobre todo, muy respetuosa de su público.

La trama de ‘Aline: la voz del amor’ muestra los altibajos de su vida y, a falta de un gran presupuesto fílmico, la directora se enraíza en el amor, el cariño y dedicación que la estrella da a su carrera. Por supuesto que su existencia carece del frenesí de Judy Garland, Jim Morrison, Freddie Mercury o Elton John, sobre quienes hemos visto películas exitosas y que en este sumario Aline se mantiene por las buenas actuaciones del reparto aunque, al final, se llegue a extrañar los espectáculos que las figuras mencionadas lograron en sus biografías cinematográficas.

Prerrogativa del largometraje es haber evitado que sea episódica y la forma como presenta el cortejo recibido por Aline de su productor, individuo que la pasaba en años pero que fue el constructor de su grandiosa carrera. Pero antes se seguir adelante debo informar que Victoria Petrosillo es quien ‘dobla’ las canciones más exitosas de Céline Dion.

Criticable bajo todo aspecto es la secuencia en la que la magia digital no cumple su objetivo: mostrar a la futura intérprete en sus doce años. Lo hace en forma algo macabra: el rostro de Valérie ‘insertado’ en el cuerpo de una niña, tan mal ejecutado el trucaje que semeja más bien una película de terror, esas de bajo presupuesto, como si estuviese dirigida por Ed Wood (otra vez ir a Google).

Pero arrinconemos ello y volvamos a la autopista de la música, pues el guion y la dirección se las arreglan para capturar la presencia escénica del personaje, tratando siempre de correr la cortina anímica de Aline/Celine. Esto eleva su calificación.

Nota al margen. He tenido la oportunidad de admirar en varios momentos a Céline Dion, pues ha estado presente en diferentes ceremonias del premio Óscar. La he visto cantando en una de ellas o recibiendo la estatuilla.

Recuerdo que, transitando la alfombra roja, escuchó los llamados de sus fanáticos y, sin titubear, olvidó la prensa y caminó hacia ellos para los selfies y autógrafos. Nadie lo hace, exceptuando Angelina Jolie.

Entre sus melodías más vendidas está la grabación de la canción-tema de Titanic: ‘My heart will go on’. Su ‘It´s all coming back to me now’ se ha echo viral gracias a Tik-Tok.