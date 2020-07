Alicia Machado se defiende de quienes la tildan de "vieja y acabada"

En Ecuador y en el resto de América, que una mujer ya esté por los 40, es sinónimo de juventud todavía, pero si esa fémina pertenece a la farándula o es personaje público, la edad representa un inconveniente al estar expuesta y precisamente, son las redes sociales una puerta abierta para que las 'maduritas' reciban todo tipo de comentarios.

En nuestro país, Marián Sabaté, quien ya está en el quinto piso, es a la que más se la ha achacado por este motivo, pero ni las exreinas de belleza se salvan, la Miss Universo 1995, Alicia Machado tiene que lidiar con mensajes que la tildan de "vieja y acabada¨, pero, lejos de amilanarse, se siente orgullosa de su edad y de lo que es hoy.

“Uno publica una foto linda deseándoles lo mejor, pero hay gente chévere que dicen: ‘Alicia estás vieja, estás acabada’…pues sí, soy una mujer, una señora de 42 años que va para 43 en unos cuantos meses, ¡Pues bueno, uno va envejeciendo!”, posteó la venezolana.

Después contestó con otro mensaje: “Yo por lo menos me siento orgullosa de cómo me veo a mi edad, me gusta la fiesta, me gusta tomar 'drinks', me agrada el vino la champaña y el tequila. Por cierto, hoy es el día del tequila, y tomaré en honor a todos aquellos que consideran que ya mi vida está acabada porque estoy vieja”.