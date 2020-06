Alfonso Espinosa de los Monteros: "Voy a volver"

Durante la cuarentena en los informativos de Ecuavisa se han dado cambios que podrían ser temporales. Sin embargo, el presentador de noticias Alfonso Espinosa de los Monteros se mantendrá en 'Televistazo' estelar (19:00).

Así lo confirmó, aunque todavía no hay fecha de su retorno. “Soy una persona de alto riesgo y el doctor me ha dicho que no es recomendable que vuelva por ahora porque en Quito el coronavirus sigue en aumento. No me puedo arriesgar”, expesa el comunicador de 78 años, nacido en la capital de la República. Por su edad, es parte de uno de los grupos vulnerables.

En su lugar está Juan Carlos Aizprúa. Aunque su compañera, Teresa Arboleda ahora aparece en Televistazo de los sábados, existe la posibilidad de que vuelva de lunes a viernes.

Alfonso es ingeniero comercial de profesión. Comenzó en Ecuavisa en 1967. Ha sido director de noticias, entrevistador, conductor de programas concurso, maestro de ceremonias y goza de gran credibilidad.

Nacido en Quito. Tiene 78 años. Archivo

En 2013, tras una encuesta se perfiló como el presentador de noticias con mayor índice de credibilidad, con un 21,4%. Al año siguiente se lo distinguió con el Record Guiness como Anchor de noticias con más años al aire ininterrumpidamente, por sus 47 años de labor.

"Necesitamos firmeza"

Según el comunicador de espectáculos, Stalyn Ramos “en medio de la convulsión política, social y sanitaria que vive Ecuador, quienes crecimos con su imagen necesitamos de la firmeza, objetividad y calidez que Alfonso Espinosa de los Monteros transmite en 'Televistazo' estelar".

Añade que "la sangre nueva es necesaria y Juan Carlos Aizprúa ha tenido en esta ausencia de Don Alfonso, la gran oportunidad de llegar a la presentación del estelar y de empezar a acaparar la atención de televidentes jóvenes que quizás no se interesan en los noticieros, pero que su imagen fresca los puede llenar de interés”.

Sin embargo, el periodista considera que en el Canal del Cerro “deberían usar la tecnología o enviar un equipo con las medidas de bioseguridad al menos una vez a la semana para que desde su hogar Espinosa de los Monteros salga al aire”.