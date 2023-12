Alejandro Santamaría: Con su ‘Discoteca’ musical a todas partes

Puede que estemos frente a la nueva canción del verano y el tema que marque un antes y un después en la carrera de Alejandro Santamaría. El título es 'Discoteca', un sencillo que llegó a él hace cuatro meses a través de una llamada de Sebastián Yatra.

“Me llamó y me dijo que no la iba a usar y que creía que me podía quedar muy bien a mí, a mi estilo y a la música que estoy haciendo en este momento. Le dije que me la enviara a ver qué tal y me pareció brutal, entonces la grabé”, cuenta el colombiano. En la composición, además de Yatra, participan SpreadLof, Manuel Lara y Juan José Monserrat.

'Discoteca' tiene un aire al hit 'Tacones rojos' y ahora entendemos el porqué. Santamaría se encuentra en una etapa de exploración en su carrera y está descubriendo nuevos sonidos con los que se siente a gusto. Se está inclinando más hacia el pop rock.

El día del encuentro entre el artista y EXPRESIONES, la canción había recién salido en las plataformas digitales. Por eso le preguntamos cada cuántos días (u horas) revisa las cifras que va teniendo la canción desde el estreno.

“Es un poco adictivo, la verdad. Sobre todo en Spotify ya que, literalmente, puedes ver cada vez que alguien la escucha en tiempo real y el celular pita. Uno se puede quedar ahí pegado, pero lo cierto es que tampoco me afana que tenga un éxito inmediato”, sostiene.

El cantautor es consciente de que la industria actualmente es muy impredecible y que lo único que está cien por ciento en sus manos es hacer la promoción adecuada en redes sociales, para que la gente sepa que el sencillo está afuera. Lo que pase después, ya depende del público y de su conexión con la canción.

En evolución constante

Sobre sus procesos creativos, Santamaría asegura que algo que ha cambiado es que últimamente, cuando va a escribir una canción, le gusta tener la temática clara desde el principio. Antes llegaba al estudio a ver qué surgía y aunque no está en contra de esa dinámica, ahora se siente más cómodo sabiendo qué historia quiere contar.

Además, revela que antes de publicar un trabajo, una de las personas a las que se lo muestra es su hermana, quien también compone y canta, ya que Alejandro confía a ciegas en su criterio.

Un 2024 de muchos shows

Entre abril y mayo del próximo año, el colombiano estará participando como artista invitado en el Tengo ganas tour de Andrés Cepeda, que recorrerá Estados Unidos y ya tiene más de 20 fechas confirmadas. Esta es la primera vez de Santamaría girando por el país norteamericano.

Después de esto, emprenderá una gira en solitario por Colombia y espera llegar a Ecuador también. La última vez que estuvo en el país fue hace tres años.

