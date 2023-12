Cami le gana al miedo al cambio

En mayo de este año, Cami publicó unas fotografías en Instagram junto a una descripción en la que contaba que estaba grabando su nuevo disco, el cuarto de su carrera. Para crearlo se fue a Puerto Varas, una localidad situada en el sur de Chile, rodeada de mucha naturaleza y donde se levanta el poderoso volcán Osorno.

Para esta experiencia creativa, la artista se trasladó por dos meses y medio a esta ciudad, acompañada de su equipo de trabajo más cercano y su productor de cabecera, Trooko. El resultado es el EP Los amantes Vol. 1, la primera entrega de su disruptivo álbum Anna, que incluye cinco canciones: Nacimiento, Piernas de agua, Tócame, Alucinando y Ganadora.

La cantautora cuenta que durante este viaje hicieron más de 20 temas que irá sacando poco a poco. Adelanta también que habrá más volúmenes, con el fin de impulsar una propuesta distinta al formato de estreno de música actual, ya que se está acostumbrando a la misma logística de presentar primero sencillos y luego un disco completo.

“Esto fue parte de un proceso que tenía que vivir. Sí creo que estaba luchando con el miedo del cambio, pero no por cambiar como tal, sino por querer entregar mi mejor versión. También por no quedar conforme con lo que estaba haciendo, pero resultó que me encanta lo que lancé”, explica.

En esta producción, la chilena incursiona en el mundo de la música electrónica, fusionada con el folclor, dos géneros que ella considera que se relacionan por el sentido ritualístico que comparten. Cami revela que desde hace tres años viene buscando este sonido.

Siempre está presente el riesgo cuando se toman otros caminos y la artista lo quiso hacer para presentar así un proyecto más macro. En esta entrevista exclusiva con EXPRESIONES, nos da más detalles sobre este proceso y manifiesta las ganas que tiene de visitar Ecuador.

Yo hago oídos sordos a los miedos ajenos, porque no son mi problema. Mi problema es que no me traspasen y continuar con mi camino. Cami

Explorando otras facetas

Durante la creación de esta producción, Cami también descubrió su faceta como productora, a la que empezó a dar más espacio, junto a Trooko. Se involucró mucho en la dirección de los cinco videos, que rodó también en Puerto Varas con su pareja sentimental.

“Tenía ganas de lograr esta visión más cinematográfica de mi proyecto. Nacimiento, la primera canción, es como la introducción de una película, sonora y visualmente”, señala. En YouTube está disponible una pieza audiovisual de 20 minutos que recoge todos los videoclips.

Una gira pendiente por Latinoamérica

Cami quiere visitar Ecuador. Nunca ha estado en el país y cuenta que siempre ve en sus redes sociales mensajes de fanáticos ecuatorianos. Dice que tiene pendiente una gira por Latinoamérica, que espera se pueda llevar a cabo en el 2024 y seguramente incluirá shows en Quito y Guayaquil.

Su intensidad abre puertas

Al preguntarle qué palabra siente que la define en este momento de su vida, elige ‘intensa’, pero aclara que la intensidad siempre ha sido parte de ella. “Es algo que viene en mí y espero que nunca se desvanezca. Me da vida, seguridad y motivación. Siento que cuando vivo la vida de manera intensa, llamo a que me pasen cosas buenas, abro portales. No la veo como una amenaza, sino como un tesoro”.

Muchas veces se suele pensar que esta característica es negativa y la artista considera que es por miedo a sentir y posiblemente a sufrir. La recompensa está en que ese sufrimiento es parte de un crecimiento o evolución por el que tienen que pasar los seres humanos.

“No quiero tener que ser una mujer fuerte siempre”

A días de acabarse el 2023, Cami asegura que algo que se lleva de este año y que quiere seguir manteniendo es el no dudar de ella misma y empujarse hacia lo que quiere.

Reconoce que en este rubro, las mujeres la tienen el doble de difícil en oportunidad y credibilidad. “Tenemos que ser empoderadas, no podemos ser mujeres y nada más. Tenemos que ser fuertes, y yo no quiero tener que serlo todo el rato. Quiero vivir mi trabajo y lo que hago de manera libre, espontánea, feliz y desde el amor. No tiene que haber una fortaleza en mí para que las cosas ocurran”, sostiene.

La reflexión es seguir insistiendo en todo lo que ella cree que está bien y ser la directora de todo lo que hace.

“No quiero volver a ponerme en duda ni a mí ni a mis procesos creativos”, concluye.