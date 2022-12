En medio de un grupo de mujeres, a Alejandra Torres (36) se la puede distinguir por una especie de cinturón del cual le cuelgan brochas con su nombre y usa de manera alternada para maquillar.

Como cada diciembre, la agenda de su estudio está saturada. Novias, modelos, actrices y el común de jóvenes que buscan que su rostro sea un lienzo para Alejandra.

Esposa y mamá de dos niñas, cuenta que inició su carrera hace once años. Entonces tuvo que sacrificar muchos fines de semana y épocas festivas del último mes del año. Sin embargo, hace ocho, a raíz de su maternidad, quiso darle un giro a su vida y no seguir como en el día uno, cuando empezó todo.

Se convirtió en una jefaza. Actualmente lidera un staff que se multiplica en estás fechas previas a Navidad y Fin de Año y, a su vez, es la cabeza del emprendimiento Ailu, que se dedica a la venta de cosméticos.

Aunque pareciera que no tiene segundos para el descanso, aprendió la forma de emprender y balancear el tiempo en familia, sobre todo en estás festividades en las que las maquilladoras y estilistas son las más buscadas hasta minutos antes de la media noche.

CON LA MAGIA DE LA NAVIDAD

“A medida que pasan los años, uno se quiere volver empresaria y no seguir haciendo lo mismo que cuando empezó”, dice Alejandra cuando se recuerda maquillando sin parar. De esos sacrificios hubo muchos al inicio. “Los hijos, cuando están pequeños, no entienden que tú eres la mamá que trabaja esos días cuando, normalmente, las otras madres no lo hacen... Mientras un sábado el resto está de paseo, yo estoy maquillando”, dice como ejemplo.

Así es su ritmo en diciembre por ser un mes de fiestas. Y si bien once años atrás empezó sola con esa agenda saturada, con el paso del tiempo entendió que debía delegar. Y hoy tiene su staff.

“El corre-corre lo siento desde noviembre hasta más o menos el 15 de diciembre. Las mujeres buscan terminar el año bien, brillando y están dispuestas a pagar por eso. Ahí se entiende por qué las peluquerías y estudios de maquillaje pasan a full. Pero luego de esa fecha, hasta el fin de año, yo ya no trabajo, sobre todo por mis hijas”, explica y agrega: “Ellas, todos los fines de semana, están mucho tiempo sin mí, así que los últimos días del año son sagrados... Claro que si una de mi staff quiere trabajar en esas fechas, le doy la llave”.

Alejandra viene de una familia de comerciantes. Su mamá vendía juguetes hasta las once de la noche, recuerda. “La Navidad para mí era muy comercial. Ahora, en cambio, trato de que mis hijas tengan una celebración con la magia de esta época”.

NI OFICINA NI OCHO HORAS

Viene de una familia en la que predominan las mujeres y dice que el trabajo duro lo aprendió de su madre. “Recuerdo verla siempre asesorando a las personas con cosas que les sirvan”.

Esa herencia la aplica hoy en su mundo de brochas y sombras. De maquillar en un pequeño espacio dentro del local de vestidos de alquiler que tenían sus hermanas, pasó a tener un estudio propio y, luego, su escuela para que les sirva a más mujeres.

“No tener que depender de una oficina es lo que más me gusta... Vi que podía generar mis propios ingresos sin necesidad de trabajar ocho horas”. ¿Las ventajas? ”Puedo estar en un reunión en la escuela de mis hijas o en una de sus presentaciones navideñas sin problema”.

Teniendo como base su carrera de ingeniería comercial formó su segundo emprendimiento. “Amo asesorar y es por eso que creo las clientes me buscan... Así que este año saqué una línea de cosméticos y empecé con sets de brochas porque me di cuenta que en las cosmetiqueras eso era en lo que más fallaban las mujeres”. Se trata de Ailu, que lleva las iniciales de ella y sus hijas.

A la par se fue preparando en asesoría de imagen y sus tips de cómo vestir fueron sumando reels y posteos en su cuenta de Instagram que supera los 147 mil seguidores.

“Gracias a las redes me hice conocida en otros países y mi plan a futuro es dictar cursos online para que gente de Argentina, España...puedan tomar mis clases... Casi casi es como cultura general que una mujer aprenda a maquillarse”, concluye.

A LA HORA DE MAQUILLARSE (CONSEJOS)

Alejandra da tips sobre maquillaje para estas festividades: