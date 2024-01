Alejandra Paredes: "En este medio es muy fácil ser famoso"

Es un rostro familiar en la televisión y en el teatro local. Su versatilidad se ha visto expuesta en drama y comedia. Pero Alejandra Paredes no solo ha destacado como actriz, sino también como gestora cultural, activista y directora.

EXPRESIONES abordó a la artista ecuatoriana para adentrarnos en su vida a la que ella califica de impredeciblemente emocionante.

¿Cómo transcurre el tiempo para una actriz como usted?

En la vida diaria, cuando estás participando en la creación de un proyecto, es muy demandante. El tiempo es oro, debes saber distribuirlo para cumplir con tu lado profesional y personal.

Entonces no hay lugar para la monotonía...

No existe para mí. Hay temporadas en las que puedes aparentemente estar realizando una misma rutina, pero sabes que eso tiene un inicio y un final, y luego de eso vuelves a estar en otra etapa, la de seguir preparándote, estudiando, y haciendo otras cosas. Creo que todo esto se debe a la naturaleza del oficio del actor, la de ‘qué más voy a aprender’.

¿Qué piensa de algunos actores que hoy los vemos en espacios de farándula?

Pienso varias cosas. Primero, que les gusta hacer farándula. Es decir, me da mucha pena que no encuentren trabajo en algo que les agrade y trabajan en algo que no les llena. Pero creo que ese no es el caso, porque pareciera que sí les gusta hacer farándula. Considero también que los actores que hacen farándula interpretan un personaje de presentador, se nota que se adueñan muy bien de ese espacio.

Le responderán que hay que trabajar y pagar las cuentas.

Claro, tienen que trabajar y buscan ese medio para mantenerse. Es totalmente respetable. Son decisiones de cada uno. Pienso también que atraviesan un tiempo en el que no están del todo comprometidos con sus carreras y viven otras experiencias que se asemejen a llegar al público. Al final, la farándula o la actuación terminarán pesando más en sus vidas y con lo que más les llene, se quedarán.

LA ACTUACIÓN EN ECUADOR

“Veo muchos cambios. No hay un solo perfil de actor. Existen los que salen de la academia que ejercen mucho más en teatro y los que son de televisión quienes están mucho más cercanos a la farándula y están los que mezclan las dos cosas. También existe una ebullición teatral en nuestra ciudad. Muchos colegas de otros lados migran a Guayaquil para trabajar y traer sus proyectos porque acá hay un público cautivo que asiste al teatro, lo que enriquece nuestra cultura y es positivo para el sector”.

LA TELEVISIÓN

“Está cambiando, si bien existe un público que la consume todavía, también se viene una generación que no lo hace, por ejemplo, mis hijos no consumen televisión nacional, ellos todo lo ven en redes sociales o en plataformas como Youtube o Netflix”.

Alejandra Paredes se sumaría de nuevo al elenco de Compañía 593, la última telenovela nacional emitida por Ecuavisa. Cortesía Zaky Monroe

LO MÁS INMEDIATO

COMO ENTREVISTADORA

“Este año regreso con un espacio de entrevistas que se llamará Agua de teatro. Conversaremos con los gestores de la movida teatral y audiovisual de nuestro país. También está un espacio de entrevistas a mujeres en acción social con nuestro proyecto ¡Hey reina!”.

DE GIRA POR QUITO

“Tras el éxito que tuvimos con la obra No al dinero, producida por Arnaldo Gálvez y dirigida por Sebastián Sánchez, nos vamos en marzo a Quito a presentarnos en el CCI”.

TEATRO EN GUAYAQUIL

“Continuaremos con El cuartel de las locas, dirigida por Jorge Toledo. Este 13 de enero nos presentaremos en el Teatro Las Cámaras con Cecilia Cascante, Hilda Saraguayo, Yomayra Ganchozo. También alistamos la segunda de esta divertida obra. Además, estoy en la preproducción de un monólogo musical que presentaré a mediados de año y tengo una gira por el país con el show cómico de Penélope”.

COMPAÑÍA 593

“Demostró ser un proyecto exitoso en la reactivación de la producción dramática luego de la pandemia. Con lo que se logró hasta ahora tenemos grandes repercusiones. Fue una gran producción, una gran historia en honor a nuestros héroes de la pandemia, los bomberos. Todavía mucha gente pregunta por las historias de los personajes y que ansían que continúen desarrollándose. Fue un proyecto muy gratificante”.

Es una de las pocas artistas ecuatorianas, cuya carrera se ha mantenido al margen de escándalos y conflictos. Cortesía Zaky Monroe

RAPIDITAS

¿A quién extraña?

A Luchito Aguirre. Sus mensajes que nos enviaba muy temprano por las mañanas en tono bromista : ‘Ya levanten cuerpos vagos. Es hora de trabajar y producir’.

¿Con quiénes actuaría de nuevo, con los ojos cerrados?

Con todos. Hice amigos en 593 (dramatizado de Ecuavisa) y, de hecho, nos unimos tanto, que en noviembre presentamos la obra teatral Relatos dantescos.

¿Por qué causas pelea?

No peleo, pero sí manifiesto mi inconformidad ante la injusticia y la falsedad. Hemos sido testigos de casos de corrupción en los que se toman el nombre de ‘realizar ayuda social’, pero en realidad es un fachada, detrás de todo eso hay un turbio propósito ilegal.

¿En qué formato presentaría su vida al público?

Formato libro y luego que se realice una película. He transitado por tantas pruebas, sinsabores y muchísimas alegrías que creo que sería muy bonita contarla

¿De qué serie sería la productora y cuál sería su elenco?

De Breaking Bad y el elenco quedaría así: Alejandro Fajardo (Walter White), Josua González (Jessie Pinkman), Andrés Garzón (Gus Fring), Víctor Arauz (Saul Goodman) y yo sería Skyler (risas).

¿Un personaje pendiente?

Blanche Dubois.

¿En qué no es buena?

No sé manejar. Pero me propuse este año aprender y sacar la licencia. Avenida Carlos Julio Arosemena, prepárate. Allá voy.

Si fuera un ceviche, ¿quién sería su chifle?

Yo, un ceviche de pulpo y mi chifle sería mi esposo.

¿Su frase favorita?

‘Uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice’. Detesto los escándalos, en este medio es muy fácil ser famoso. Solo tienes que hablar de alguien o hacer un video haciendo algo insólito.

