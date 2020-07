'Las Albas', la obra de García Lorca en tiempos de pandemia

WhatsApp, Zoom e Instagram son las vías de comunicación para que los espectadores se conecten y enteren de lo que pasa en 'Las Albas', pieza teatral inspirada en la obra 'La casa de Bernarda Alba', del español Federico García Lorca.

En tiempos de cuarentena obligatoria, la productora guayaquileña Resonar quiso contar la historia de esta familia dentro de los parámetros que se podía. Es de allí que surge la idea de utilizar las redes sociales como canal principal para que el público viva una experiencia inmersiva.

Este fin de semana (del 10 al 12 de julio), Tite Macías, Noralma Reeves, Itzel Cuevas, Rocío Maruri, Michelle Prendes, Pamela Sambrano, Cristina Tomsich, Diego Chiang y Valiana Areco prestan por tercera ocasión sus cuerpos y energía a estos personajes.

Algunos de los actores conversaron con EXPRESIONES y coincidieron en que no dudaron en aceptar la propuesta porque, a pesar de que no tenían idea de cómo se desarrollaría, es un proyecto que desafía su pensamiento actoral y pone a prueba la capacidad de adaptarse a un ‘nuevo escenario’.

Itzel Cuevas: “Acepté porque no entendía nada y quise saber cómo se iba a jugar y montar esto”

Se pone en la piel de Bernarda Alba durante tres días y es justamente este tiempo, que sin calificarlo como corto o excesivo, lo que más aprendizaje actoral le ha traído. Itzel reveló que hay una particularidad en esta dinámica, que por supuesto no conocía, y es que es muy agotador. “Como obrero de la escena, hay que pensar en la circunstancia de ese personaje que está escribiendo o mandando un audio. Esa creación de una situación ficticia que tiene que ser verdadera. Es como estar avivando el fuego en una tormenta, que no se te apague, que no pierdas la energía ni la concentración así estés haciendo otra cosa”, apunta.

Aunque la experiencia ha sido gratificante por la propuesta innovadora y por meterse de primeras en algo que no conocía cómo sería, le ha permitido reafirmar su necesidad por el escenario, el contacto con sus compañeros, con el público. Es ahí su lugar y lo quiere de vuelta en su vida.

Tite Macías: “No es momento de apegarnos al purismo de determinar qué es teatro y qué no”

La actriz guayaquileña que interpreta el personaje de Martirio en Las Albas contó que la propuesta de participar llegó en un momento en el que estaba resignada a no estar en escena los siguientes meses y que cuando le contaron que se trataba de una adaptación de Federico García Lorca, aceptó sin preguntar mucho.

Nunca tuvo dudas de que es posible transmitir emociones de muchas formas, en este caso vía WhatsApp. Además se planteó: ‘¿no lo hacemos todos los días en nuestra cotidianidad?’.

Tite también explicó un poco más la dinámica: “Para mí actuar es poner en movimiento una historia y desatar o suscitar emociones a través de los hechos de los que vas haciendo testigo a tu audiencia. Si en esta ocasión es a través de mensajes de texto pues sí, eso también es. No es simplemente mandar mensajes de texto, nosotras estamos viviendo una tragedia durante esos tres días”.

Para finalizar, aseguró que este es otro modo de hacer teatro y el que se puede ahora. La situación actual, asegura, no da para apegarse a determinar qué es y qué no.

Cristina Tomsich: “No es enviar un mensaje simplemente, es todo lo que se ha creado detrás”

La incertidumbre que ha dejado la cuarentena laboralmente hablando es innegable, sin embargo en ciertas profesiones más, como lo es para los actores de teatro. En el momento en el que le llegó a Cristina la propuesta de incorporarse a este proyecto, estaba en el proceso de asimilar los cambios y lo que iba a pasar con su carrera, por eso esta invitación la incitó a decir que sí sin mucho preámbulo.

Al igual que Itzel, la actriz reconoce lo agotador, dentro de lo satisfactorio que es mayor, de la interpretación de un personaje por tres días seguidos. “No es simplemente enviar el mensaje, es el espacio que hemos creado, en este caso para Adela (su personaje), la historia detrás, cómo habla, cómo escribe, cómo ve. Cuál es su energía particular y única”, sostiene.

No quiso dejar pasar la oportunidad para mencionar que aunque todo está guionizado, tienen la posibilidad de jugar desde el rol que desempeñan y la reacción es distinta, por eso “todo es nuevo siempre”. Para la guayaquileña, la buena respuesta del público sentencia como ya un éxito a esta obra inmersiva que busca que cada persona transite por todas las emociones que le puede producir el ser un mero observador dentro de esta familia.

Rocío Maruri: “La energía actoral también se transmite en la no presencia”

“¿Qué me podría impedir como actriz no poder hacer una obra de esta manera?”, se preguntó la actriz cuando la invitaron al proyecto. Así como los demás, no tenía idea de cómo funcionaría, pero su primer impulso fue decir que sí.

Tras semanas de ensayos y ahora de funciones virtuales constató que la energía actoral también puede transmitirse en la no presencia. “Hay momentos de conexión sin necesariamente compartir un espacio físico o audiovisual. Y esos momentos, cuando los vivimos por primera vez, fueron como un redescubrimiento del trabajo de actor”, expresa.

Rocío cree en el poder de que estos nuevos medios se conviertan en nuevos espacios para contar historias, compartir emociones y generar reflexiones, un resumen de la práctica artística del actor.

Noralma Reeves: “La propuesta apareció como una luz de esperanza”

Al igual que su compañera Tite, Noralma quiso participar de inmediato en el proyecto. Para ella, formar parte de Las Albas ha sido todo un reto por la naturaleza en la que se desarrolla, pues así como el resto del equipo, es la primera vez que explora el teatro de esta manera.

Al preguntarle si considera los tres días de función como un tiempo excesivo, responde: “Antiguamente el teatro duraba un día entero o varios y en ese tiempo el espectador acudía a la sala. Actualmente las plataformas digitales nos permiten vivir, disfrutar un show varios días si así la historia lo amerita. No tienes que postergar tus actividades cotidianas porque está al alcance de un clic”.

Reconoce que el medio que se utiliza para llegar a la audiencia no ha sido ningún impedimento, pues actuar es reaccionar ante un estímulo y eso es lo que está sucediendo.

Pamela Sambrano: “Las Albas venden una experiencia, no solo una obra teatral”

Cuando le propusieron ser parte de este experimento inmersivo, su mente dijo “Uf, estoy adentro”, relata Pamela. Todos los detalles principales, como la duración y la transmisión por varias plataformas digitales, hicieron que se enganchara de inmediato con la idea.

Confiesa que al principio, ella tuvo cierta duda sobre si tres días de experiencia era demasiado. Sin embargo, con el paso del tiempo y los ensayos, pudo confirmar que es lo necesario para que la persona del otro lado de la pantalla viva la historia.

Hasta hace poco, su relación con las redes sociales era distante. Pese a que le gusta subir contenido a Instagram, por ejemplo, prefiere siempre hablar con la persona cara a cara. La obra cambió su idea sobre ellas y descubrió que no es un impedimento para conectar con otros, pues es como ahora se deben vivir las relaciones sociales.

Michelle Prendes: “La entrega del personaje es exactamente igual”

La intérprete asemeja esta interacción que se tiene con el público con la vida real: todos los días uno está hablando por WhatsApp a través de mensajes escritos o notas de voz.

“En nuestro caso escribimos y respondemos desde nuestro personaje. Y sí, es un mundo diferente, yo misma no sabía que se podía actuar de esta forma. Se vive de manera distinta, pero se experimenta igual, es otra manera de comunicación”, señala.

Michelle declara que el recibimiento del público por el formato ha sido una grata sorpresa y eso ha provocado en ella inmensas ganas de que llegue el fin de semana para poner en marcha a Angustia, su personaje en la obra.