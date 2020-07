Fabrizio Aveiga se fue de TC, pero no es el fin del mundo

Carolina Jaume no fue la única baja que tuvo la novela Antuca me enamora. Su autor, Fabrizio Aveiga, quien se desempeñaba com Jefe de Libretistas de TC, salió también del canal. En diálogo exclusivo con EXPRESIONES, él contó lo que significó, para él, haber sido parte clave de este proyecto. "Estuve trabajando el concepto y los personajes en Buenos Aires (Argentina), con asesoría de Ricardo Rodríguez, el creador de Grande Pa", cuenta el guionista que completó 90 episodios antes del despido. "Cuando me lo comunicaron, ahí traté de darle un final decente, porque todo fue súper inesperado".

Sosegado, optimista y con la vehemencia que siempre lo caracterizado, no se cruzó de brazos, ahora su talento está enfocado en las redes sociales y en las artes escénicas. "Haré contenido dramático para plataformas y arrancamos microteatro con el porcentaje permitido en sala y medidas de bioeguridad".

El próximo 26 de julio, en la sala de teatro Vilaró, estrenará la obra Zoom anatómico, con la actriz cubana Karina Ruiz (Kpeluza). Aveiga ha sido el mentalizador de algunos de los mayores éxitos teatrales y televisivos de David Reinoso, Flor María Palomeque y Francisco Pinoargotty.

Para TC, escribió, entre otros seriados, Secretarias, Los hijos de Don Juan, Calle amores y Antunca me enamora, producción que verá la luz el próximo 7 de julio con un elenco encabezado por Claudia Camposano, Christian Maquilón, Alejandra Paredes, Juan Carlos Román, Carmen Angulo y más talentos nacionales.