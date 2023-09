Aitana: "Sacar un disco es prueba y error"

Una evolución natural, y tal vez un poco forzada, por la exposición que vive día a día. Eso es lo que quiere transmitir Aitana en su nuevo disco, Alpha. Alrededor de este proyecto ha habido mucha expectativa, ya que cuando en marzo lanzó Los Ángeles, el primer adelanto, se notó un fuerte cambio en el aspecto sonoro y lírico. El pop electrónico se convirtió en el protagonista.

La catalogaron como más arriesgada y atrevida, pero para la artista española no es más que un signo de madurez y de mayor cantidad de experiencias vividas.

La sorpresa por esta transformación viene por la costumbre de ver a una joven ‘naif’ y angelical que agradaba a todo el mundo. Y no es que ahora no lo sea, pero lo que vale resaltar es que Aitana no es solo eso, es mucho más que unos cuantos adjetivos calificativos políticamente correctos.

La bienvenida a esta nueva era en su carrera la dio oficialmente el jueves 21 de septiembre, cuando recibió a distintos medios españoles y latinos para contar todos los detalles de Alpha.

EXPRESIONES estuvo presente en esta invitación, en la que Aitana envió un mensaje muy especial a sus fans de Ecuador.

DURANTE EL ENCUENTRO

Un cuarto lleno de gente que acompaña a Aitana en cada paso que da. Además de su equipo de trabajo, en este día también están algunas de sus amigas más cercanas.

Cuando llega el turno de EXPRESIONES, la artista está en una esquina del lugar revisando su celular y esperando ser llamada para el próximo encuentro. Tenía todo bajo control. “Quedan esta y dos entrevistas más, ¿no?”, le pregunta a uno de sus compañeros, quien le responde afirmativamente.

Se sienta en una silla y, por supuesto, su look no pasa desapercibido. Un nuevo corte de pelo, body azul transparente, falda negra ajustada y tacones del mismo color. Para los expertos en moda, la española es un fashion icon, pero ella no se lo cree mucho.

“La verdad es que no soy una persona que le dé muchas vueltas al tema de la moda, simplemente me pongo prendas que me gustan y ya. Últimamente me está gustando mucho vestir colores llamativos”, explica al respecto, un poco tajante.

Suele ser considerada un ícono de moda, pero es algo a lo que ella no presta mucha atención. Cortesía

EL UNIVERSO DE ALPHA

¿Cómo se manejan las expectativas de terceros cuando se es el centro de atención constantemente?

La verdad es que estoy bien. No estoy mirando mucho las redes sociales, pero sí que entro mucho para publicar contenido del disco, porque tengo mucho que enseñar. No veo ni leo demasiadas cosas, para tener esa tranquilidad mental. Entiendo que haya expectativas y creo que no los voy a defraudar, les va a gustar mucho.

¿De dónde surge la idea de que Alpha sea percibido como una comunidad segura? ¿Cree que sea algo necesario en esta actualidad en la que hay ‘hate’ por todos lados?

Es muy necesario sentirse cómodo y seguro. Por eso he creado las Alpha House, unas fiestas con la idea de que sean un ambiente divertido en el que todos puedan estar bien, nadie falte el respeto ni juzgue al otro. Es un concepto que llevo tiempo pensando. Por ejemplo, cuando fui a ver a Taylor Swift en concierto, me encantó ver lo bien que se llevan todos sus fans, me pareció súper bonito que exista esa hermandad. Va más allá de la conexión que sientas con un artista que te gusta mucho. Una vez me pasó con un grupo de chicas que me encontré por la calle, me contaron que se habían hecho amigas en un concierto mío y para mí eso es lo más bonito de la industria.

Aitana arma una fiesta en su casa. ¿Qué canciones de Alpha, que no sean las conocidas, no pueden faltar?

Me está costando mucho decidir, pero Dararí, Pensando en ti, 24 Rosas y 2 Extraños. De las que no son sencillos promocionales, tengo muchas que me encantan, voy cambiando cada día. Cuando aún no las saco, las siento más mías todavía.

Tiene un fandom bastante potente que la defiende a muerte. ¿Qué tan cercana es a ellos y cómo toma las demandas que le hacen?

Yo conozco a mis fans y el tipo de música que les gusta. Estoy muy tranquila con este proyecto que estoy presentando. Cuando el disco esté afuera, claro que voy a escuchar y leer lo que dicen, pero hasta antes de eso, la verdad es que no hago mucho caso. En la gira también voy a ver cómo la gente reacciona a Alpha y si veo que no es como yo me lo esperaba, pues buscaré otra cosa para el siguiente disco. Esto es un poco ‘prueba y error’, no siempre todo va a gustar. Pero me he llevado muchas sorpresas, pues las cinco canciones que han salido antes del álbum completo han sido los mejores debuts de mi carrera. Ni yo me lo podía creer.

SU MÚSICA EN TRES DISCOS

En 2019 presenta Spoiler, su álbum debut, que la posicionó como la futura reina del pop en España. Poco a poco se fue ganando el reconocimiento y cariño de un público infantil y juvenil que ha crecido con ella. En 2020 llega 11 Razones, un disco de pop rock con el que hizo una de las giras más exitosas en su país y con el que empezó a probar nuevas estéticas en su imagen personal. Este 2023 estrena Alpha, una producción más desinhibida y liberal conformada por 15 temas que mezclan el pop electrónico y el sonido dance de los 90. Canciones perfectas para las discotecas, aunque también le ha dado espacio a la balada clásica.

"ES MUY FUERTE PARA MÍ REGRESAR A ECUADOR"

En octubre empieza Alpha Tour. Primero recorrerá España y a finales de noviembre viajará hasta Latinoamérica.

La cita con Ecuador es el 30 en el Ágora de la Casa de la Cultura en Quito, y la emoción por regresar al país es notoria, ya que fue el primer lugar que visitó luego de haber salido del reality show Operación Triunfo en 2017.

“Fui para hacer promoción de mi música. Había sacado recién Teléfono y estaba por salir Vas a quedarte. Fue increíble ese viaje, no sabes lo feliz que me sentí. Van a ser cinco años de eso y tengo muchas ganas de volver”, dice.

