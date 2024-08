Adrián Marcelo, el psicólogo que agredió a Gala Montes por tener depresión

El hecho se dio en 'La casa de los famosos México', allí Marcelo afirmó que Montes no tiene depresión, sino que "actúa bien"

En las últimas horas, Adrián Marcelo ha sido tendencia en las redes sociales, incluyendo X (anteriormente Twitter) y TikTok, tras su participación en ‘La Casa de los Famosos México 2024’. El youtuber y psicólogo se aseguró el liderazgo de la tercera semana del reality show y protagonizó un enfrentamiento con su compañera de programa y actriz Gala Montes, por la depresión que ella atraviesa.

El incidente ha generado indignación, ya que el youtuber regiomontano se burló del trastorno emocional que sufre la actriz. En las plataformas digitales circulan videos del enfrentamiento, donde ya varios seguidores del reality show de Televisa han criticado fuertemente a Adrián Marcelo. La situación se ha intensificado dado que Marcelo tiene una carrera profesional en psicología, lo que agrava su accionar.

Gala Montes y Adrián Marcelo durante la discusión. CAPTURA DE VÍDEO

Te invitamos a leer: Camilo y Evaluna están felices por la llegada de Amaranto

Gala Montes respondió a las críticas de Adrián Marcelo diciendo: “Le pones el dedo en la llaga a una persona que está deprimida”. Sin embargo, Marcelo replicó: “No estás deprimida, tú eres una gran actriz”. Montes, protagonista de ‘Vivir de amor’, insistió en su diagnóstico profesional, afirmando: “No, wey. Yo estoy diagnosticada”. A pesar de ello, el conductor descalificó el diagnóstico, diciendo: “Ha de haber sido un pinche charlatán el que te dio el diagnostico”.

RELACIONADAS Mafalda llega a las pantallas con una serie animada

Adrián Marcelo continuó con la agresión psicológica a Gala Montes

Samantha Grey: Prepara homenaje por los 10 años de la muerte de Sharon Leer más

“Ustedes son las que van y buscan personas que les receten cosas. Vas con quien te conviene para que te recete tu mamad*ta porque no puedes. ¿Entraste a un juego deprimida, en serio? ¿Con diagnóstico entraste a esta casa? no te aguantas, por eso te tienen que llamar allá para darte su cerealito. Te faltó niñez, estás enferma, no deberías de estas aquí”, sentenció Marcelo.

Adrián Marcelo Moreno Olvera es Licenciado en Psicología por la @uanl con cédula profesional 8459960. Hoy agredió a Gala Montes, quien está diagnosticada con depresión, la humilló e incapacitó a nivel nacional.



A Adrián Marcelo Moreno Olvera se le debe retirar su cédula… pic.twitter.com/7j2taXelEc — Emmanuel Páez-Pérez (@EmmanuellePaez) August 6, 2024

Recogen firmas para retirar la licencia de psicólogo a Adrián Marcelo por agredir a Gala Montes

Las actitudes y comentarios de Adrián Marcelo han sido calificados por los televidentes como "burlas, violencia psicológica y acoso", especialmente hacia sus compañeras mujeres como Briggitte Bozzo, Shanik Berman y Gala Montes. Otro de los comentarios más criticados fue cuando Marcelo se burló de la muerte del hijo de Berman. Además de minimizar constantanmente la salud mental y la depresión.

En respuesta a la situación, los seguidores del reality show han iniciado una campaña para recolectar firmas con el objetivo de que se le retire la licencia de psicólogo a Adrián Marcelo. En redes sociales, se ha revelado que Marcelo cuenta con una Licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el sitio web Change.org, los usuarios pueden unirse a la petición, que hasta el momento cuenta con más de 41.000 firmas con un objetivo de 50.000.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!