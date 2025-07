¿Adrian Grenier regresa como Nate? Esto se sabe sobre su regreso a la secuela

La secuela de El diablo viste a la moda ha reunido al elenco principal original: Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway y Stanley Tucci están de regreso. Sin embargo, uno de los personajes más controvertidos de la primera película no regresará: Adrian Grenier, quien dio vida a Nate Cooper, no formará parte del elenco en esta nueva entrega.

Confirmación oficial de su ausencia



Según fuentes de Entertainment Weekly citadas por Infobae, el actor que interpretó a Nate no estará en la secuela, a pesar de los rumores que circularon al inicio del rodaje.

También medios como Vogue han resaltado que un regreso de Nate “está completamente descartado”.

Razones narrativas y creativas



La guionista Aline Brosh McKenna confirmó en una entrevista con Variety que Andy y Nate ya no están juntos, afirmando: ''Andy and Nate are definitely not together. That much I can tell you''

Además, Grenier mismo reconoció en entrevistas previas que el personaje fue percibido como inmaduro y carente de apoyo para Andy, lo que explica en parte por qué no se le incluirá en esta continuación.

Impacto en la trama del filme



La ausencia de Nate refuerza que la secuela pone el foco en las relaciones profesionales y el poder, más que en los vínculos sentimentales del pasado. La historia se centra ahora en Miranda Priestly (Streep) y Emily Charlton (Blunt), con la posible aparición de Andrea "Andy" Sachs (Hathaway), pero sin su exnovio.

Esto alinea la narrativa con la evolución personal de Andy, así como con los desafíos del mundo editorial moderno y digital.

La decisión de dejar fuera a Adrian Grenier subraya un giro narrativo intencional: la secuela promete ser sobre empoderamiento, rivalidades profesionales y cambios generacionales, sin distraerse con relaciones románticas alojadas en el pasado.

