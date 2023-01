En diciembre del 2022, el comunicador mexicano Adal Ramones reveló que se convertirá en padre por tercera vez con su actual esposa, Karla de la Mora. Como el presentador de televisión tiene 61 años y dos hijos de su primer compromiso, Paola y Diego, de 21 y 12, respectivamente, se desataron críticas en su contra.

Sergio Andrade: Acusado de haber golpeado con cables eléctricos a sus supuestas víctimas Leer más

Entre otras cosas, le han dicho que por su edad será el abuelo de su hijo. Ante ello, el conductor de Otro rollo, amigo de Carolina Jaume y quien ha estado varias veces en Ecuador, no dudó en responder.

“Lo digo honestamente, no leo los comentarios, yo desde hace muchos años no leo comentarios de nada, ni de aplausos ni de nada. Entonces, las críticas no me afectan”, expresó Ramones al programa mexicano de televisión Venga la alegría (TV Azteca).

“Creo que es vivir más en paz. Si hacen comentarios, que con su pan se lo coman. Soy feliz, hay armonía familiar, hay viajes, hay todo, ¿qué más puedo pedir a la vida?”, añadió.