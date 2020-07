Actores venezolanos se manifiestan tras filtración de video íntimo de José Ramón Barreto y Emma Guerrero

Un video íntimo de José Ramón Barreto y Emma Guerrero (quienes se conocieron en la segunda parte de la telenovela 'Sharon, la Hechicera', de Ecuavisa) circuló en las redes sociales, el martes 14 de junio. Ambos dieron la cara y admitieron que eran ellos.

La exchica reality y actriz comentó que se trata de una grabación de hace dos años y que ninguno ha sido infiel. “Esto no es porno. Yo no me grabé y luego me pagaron. Esto fue algo íntimo entre dos personas solteras y es muy incómodo que salga a la luz cuando los involucrados tienen parejas”. Su novio se llama Fernando Zúñiga.

Mientras que el actor venezolano que interpretó a Simón Bolívar en la serie 'Bolívar, una lucha admirable', es novio desde hace un año de la también actriz Krysthel Chuchuca (La Santanera de 'Sharon, la Hechicera'). Ella en una entrevista con EXPRESIONES manifestó: “Son ellos, está clarísimo, no hay manera de negarlo. No puedo juzgar a alguien por su pasado”.

Además él pidió respeto para Emma y su familia.Tiene claro que en estos casos, la mujer es la que siempre es señalada y los hombres son como los gatos, caen parados.

Por ser José Ramón un extranjero, la noticia traspasó nuestras fronteras. La prensa de La patilla.com mencionó este caso, además lo comparó con el de otros famosos, como Alicia Machado, Jorge Reyes y Miguel Moli, cuya intimidad ha sido violada por la filtración de videos.

La noticia se conoció en Venezuela. Redes sociales

Además, gran parte del gremio actoral de su país lo apoyó en las redes sociales por pedir respeto por la involucrada.

La primera actriz Mimi Lazo dijo: “No vi el video ni me interesa ver el video robado”. Luis Gerónimo Abreu: “Grande papá”. Adrián Delgado: “Decente, caballero y una gran persona. Te admiro, chamo. Así es, con la frente en alto”. Dora Mazzone: “Hacen un carnaval con la intimidad y la privacidad de los artistas”.