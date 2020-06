Actor de "That 70's Show" arrestado por cargos de violación

El arresto de Danny Masterson, actor de "That 70's Show" se dio a las 11:30 am el miércoles, y fue liberado horas después bajo fianza de $3,3 millones, de acuerdo a la información disponible en el sitio web del Departamento de Sheriff del condado de Los Ángeles.

Es acusado de haber abusado sexualmente de tres mujeres en diferentes ocasiones entre 2001 y 2003 en su casa en Hollywood Hills, según un comunicado de prensa publicado por la oficina del fiscal del distrito.

Tom Meserau, representante de Bill Cosby y Michael Jackson en sus casos de abuso sexual, y ahora de Masterson, declaró a CNN: “El señor Masterson es inocente, y confiamos que va a ser exonerado de los cargos cuando toda la evidencia salga a la luz y los testigos tengan la oportunidad de prestar declaración”.

“Obviamente, él y su esposa están en estado de shock al ver que estas denuncias de hace casi 20 años de repente resultan en cargos presentados, pero se sienten consolados de que al final la verdad saldrá. Las personas que conocen a Masterson conocen su personalidad y que las acusaciones son falsas”, añadió.

El comunicado del fiscal del distrito establecía también que se negaron a procesar cargos de agresión sexual en dos casos más, “uno por evidencia insuficiente y el otro basado en el estatuto de limitaciones para el presunto delito.”

En caso de ser convicto, Masterson se enfrenta a una sentencia de hasta 45 años recluido en prisión estatal.

Su lectura de cargos está programada para septiembre 18.

ANTECEDENTES

En 2017, los productores de la serie de Netflix “The Ranch”, en la que actuó junto a Ashton Kutcher, decidieron removerlo de la historia en medio de denuncias de violación por parte de cuatro mujeres.

En ese entonces Masterson declaró que se sentía “obviamente muy decepcionado” por la decisión.

“Desde el comienzo he negado estas denuncias indignantes en mi contra. Las fuerzas del orden investigaron estas acusaciones hace más de 15 años y determinaron que no tenían mérito. Nunca he sido acusado de un crimen, y muchos menos condenado por un. En este país, se nos presume inocentes hasta probar lo contrario. Sin embargo, en el clima presente, parece que eres culpable en el momento que te acusan,” dijo en 2017.

En 2019, las cuatro mujeres presentaron una demanda contra el actor, la Iglesia de Cienciología (a la que el actor pertenece), y David Mascavige, líder de la iglesia.

La demanda alegaba que la Iglesia y el actor conspiraron para acosar, invadir físicamente y obstruir la justicia, dijo el Huffington Post.