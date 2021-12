A días de terminarse el año, se empieza a hacer un recuento de todo lo que se vivió en los meses pasados. En esta ocasión, lo hacemos con la música y los artistas que más han destacado, no solo por los números y el talento, sino por algo que no se puede ver físicamente, pero que tienen una magia especial en cada una de sus temas. Y más si son intérpretes prácticamente nuevos.

Los cantantes que le presentamos han sabido sacar de situaciones cotidianas de la vida, letras, ritmos y melodías que han ‘pegado’ y han sido escuchadas alrededor del mundo. Y es que, como lo dijo la cantautora venezolana Elena Rose, el secreto de las buenas canciones está en escribirlas como si estuvieras contando algo a tus amigos.

De Panamá, Argentina, República Dominicana, Venezuela y España llegan estas voces y rostros con diferentes propuestas. No les puede quitar la atención de encima porque, seguro, darán mucho de qué hablar y aplaudir con sus proyectos musicales. Conózcalos.

Nathy Peluso

2015. Ese fue el año que la argentina subió su primer video a YouTube que se llama Yo quiero un sound, una canción que se puede ver como unas declaraciones de ideales e intenciones y que no termina ni siendo rap ni pop ni reguetón, sino una mezcla de todas. Ahí tenía 20 años y perseguía su sueño de la música en bares y teatros de Madrid, ciudad a la que se mudó con su familia cuando era pequeña.

Hoy, seis años después, ha ganado su primer Latin Grammy por su disco Calambre como mejor álbum de música alternativa. Tan auténtica y tan poco convencional, Nathy Peluso ha hecho que además de sus fanáticos, la industria musical no le quite los ojos de encima, ya que todo lo que hace tiene el superpoder de convertirse en éxito, y sino eso, aunque sea no pasa desapercibido. Es una artista que todos conocen y que todos hablan, cuyas canciones se comen los rankings. La última fue Ateo, junto a C.Tangana. Si el 2021 fue así para ella, ya tenemos una idea de lo que hará en el 2022.

Boza

Este ha sido un buen año para el panameño Boza, quien tras expandir su música por toda Latinoamérica, ha recibido su primera nominación al Latin Grammy. Además cierra el 2021 con la noticia de que obtuvo 491,9 millones reproducciones en Spotify. El remix de la canción Ella junto a Lunay, Lenny Tavarez, Juhn y Béele es lo más reciente que ha estrenado y se espera que antes que acabe el año presente su próximo disco titulado Bucle. Sin duda alguna, Hecha pa’ mí es el tema que ha posicionado a Boza como unos de los artistas en desarrollo con más proyección para el 2022.

The Change

Sin duda alguna, una de las canciones más escuchadas en Latinoamérica fue Imperio, de The Change. Pero, ¿quién es la persona que la canta? Su nombre artístico no revela mucho sobre su identidad, pero hoy se la presentamos. Ella es Carmen Cambiaso y nació en República Dominicana. Estudió Cinematografía en Savannah Collage of Art and Design (SCAD), lo que le ha permitido dirigir algunos de sus videos musicales. Este año, su carrera ha ido en aumento, lo que le ha permitido, además de que su música sea escuchada en más países, hacer colaboraciones importantes como el remix de su tema Hora loca con Piso 21. Este mes termina su primera gira por México, donde la han recibido con mucho cariño, y luego se dedicará a planificar musicalmente su 2022, que seguro estará cargado de nuevos hits.

Lagos

El dueto venezolano formado por Luis Jiménez y Mr. A on the Beat (Agustín Zubillaga) se ha destacado por más de diez años como productores de reconocidos cantantes latinos, y no fue hasta este año que decidieron lanzarse como grupo y la aceptación que han tenido ha sido muy gratificante.

Entre los sencillos que más destacan están Mónaco, con Danny Ocean, y Julio, junto a Lasso. Al igual que The Change, han tenido mucha acogida en México, donde ya han realizado una serie de conciertos, al igual que en su país Venezuela. Esperemos a las sorpresas que traerán este próximo año.

Zzoilo

El artista español está conquistando el mercado latino sin querer queriendo. El remix de su tema Mon amour, junto a Aitana, ha sido lejos una de las canciones de 2021. En el carro, en las fiestas, en la playa y, sobre todo, en las redes sociales, este tema se ha vuelto el favorito de muchos.

En España reventó en el verano, específicamente en agosto, y ahora ya ha llegado al otro lado del charco. Sorpresivamente, la reacción del público ha sido igual: bailarla y cantarla a todo lo que da.

El valenciano, de 21 años, se formó en una escuela de música y coro de su ciudad. Fue allí donde tuvo su primer contacto real con la profesión.

Recuerda que desde pequeño, escuchaba El Canto del Loco con su padre y se convirtió en su grupo de referencia.

La oportunidad de empezar a crear música propia le llegó inesperadamente, ya que en el último año Zzoilo ha estado viviendo en una residencia de estudiantes en la que conoció a VGBases, un productor musical cuyo nombre real es Víctor Galindo y que se ha convertido en el gran aliado del cantante.

Su gran sueño de vivir de la música está cada vez más cerca, por eso no hay que perderlo de vista.