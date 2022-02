Los 2000, imposible olvidarlos

Desde el año pasado, la música de la década de los 2000 está regresando con mucha fuerza. Hace unos meses, EXPRESIONES publicó una nota en la que se detallan los nombres de algunos artistas que se inclinan hacia estos sonidos, en específico el pop rock que tanto gustó en aquella época.

La tendencia no solo proviene de los cantantes de Estados Unidos, sino también de músicos hispanos como Aitana y Mau & Ricky, que han sabido cómo darle su sello personal al género.

Se sabe que la sociedad es nostálgica y cada cierto tiempo, como es normal, añora algo del pasado. Ahora, no se sabe si es por culpa de la pandemia específicamente o si este deseo por lo antiguo viene desde antes. Todo depende de cómo lo vean las personas.

El crítico musical inglés Simon Reynolds ya se había referido a ese eterno retorno nostálgico. Según él, la cultura pop está obsesionada con lo que ya pasó, especialmente desde los 2000. Y eso ha hecho que haya un grupo de gente que, musicalmente, se haya quedado en esa época y que se haya negado a actualizarse con los ritmos musicales de moda.

El playlist de las redes

Los seguidores de este suplemento en Instagram fueron consultados sobre sus gustos y qué canciones del año 2000 siguen escuchando actualmente. Al leer sus respuestas queda claro que hay nombres que nunca van a pasar de moda y que será muy difícil que sean olvidados.

Les presentamos las canciones más repetidas en esta pequeña encuesta.

Toxic, de Britney Spears. Fue incluida originalmente en el cuarto álbum de estudio de la cantante, In the zone, y ganadora de un premio Grammy en la categoría mejor grabación dance en 2005.

Just like a pill, de Pink. Escrita y producida por Dallas Austin y Pink para su segundo álbum de estudio, Missundaztood. Su letra habla sobre lo que significa salir de relaciones dolorosas y del abuso de drogas como tema secundario.

Stan, de Eminem (feat. Dido). Es el tercer sencillo del álbum The Marshall Mathers LP de Eminem. La versión original y otra en vivo de Eminem junto a Elton John fueron incluidas en el álbum recopilatorio de 2005 Curtain call: the hits.

Eenie Meenie, de Sean Kingston y Justin Bieber. El tema interpretado por el jamaiquino y el canadiense fue lanzado en el octavo lugar en su álbum My World 2.0. Fue escrito por Bieber, Carlos Battey, Steven Battey y Kisean Anderson.

All the things she said, de t.A.T.u. Fue un gran éxito en ventas y el éxito más importante del dueto hasta la fecha. El sencillo ha recibido discos de platino y de oro en todo el mundo, con un total de doce millones de copias vendidas, incluidas las digitales.

El regreso de Avril Lavigne

Love Sux es el nombre del nuevo álbum de la canadiense y estará disponible desde el 25 de febrero en todas las plataformas digitales. Avril Lavigne tiene planeado seguir inundando de nostalgia a sus fanáticos y conquistar a nuevos oyentes.

Después del primer sencillo Bite Me, ya ha visto la luz un segundo adelanto que indica que este nuevo disco va a revivir la era de Complicated. Se trata de Love It When You Hate Me, una canción de pop rock que canta junto a Blackbear.

Cuestión de fans

EXPRESIONES conversó con varios guayaquileños que por decisión, gusto e interés continúan teniendo como playlist predilecto canciones de principios de los 2000. Esto fue lo que revelaron.

"Me provoca sonrisas, recuerdos de tiempos más sencillos de inocencia. Creo que éramos mucho más optimistas sobre el futuro en ese entonces, hoy nos fijamos mucho en ser realistas. Fue una época de transiciones importantes en la vida de los jóvenes, pasamos de ser niños y niñas a ser adolescentes y adultos. Me siento mucho más cómoda con los sonidos y melodías de esa época. Fue el fin y el inicio de una era importante para el mundo entero. Por ejemplo, la tecnología empezó una evolución muy rápida en todo sentido. En la música pasamos de unos dispositivos a otros, de escuchar CD completos con todos sus singles y cancioneros, a buscar música en Napster y Limewire. Tú elegías qué escuchar. Creo que esta transición me permitió involucrarme más con los sonidos que hoy en día. Siento que la música hoy nos es impuesta por varios medios. La actual la escucho muy rara vez por elección propia y por pocas excepciones. No me molesta, pero no es de mi elección. Creo que es una época de sonidos nuevos que marcarán recuerdos en las personas, según las generaciones. Sin embargo, sí pienso que muchos (no todos) de los artistas de moda actuales producen canciones basados en algoritmos más que en cualquier otro método de composición musical anterior que causaba retención".

Goldy Rivas

"No me considero un experto, pero desde siempre he amado escuchar todo tipo de música y, sinceramente, la actual simplemente no me interesa. Claro que cuando voy a lugares públicos, como el súper o un centro comercial, me toca escucharla, pero en mi entorno jamás lo hago. Y no es por ‘hater’, solo no me llama la atención en lo más mínimo. Prefiero seguir oyendo a bandas como Blink 182, Green Day, My Chemical Romance, que todavía me hacen sentir muchas cosas y me sigo identificando con lo que cantan y dicen a través de sus letras".

Ricardo García

"Lo actual es momentáneo e instantáneo. Veo cómo mi hija se engancha cada semana con una nueva canción de TikTok y se va olvidando de las anteriores. Para mí, ese es el mayor problema de la música actual: hay tanta, que es muy improbable que un solo tema quede por mucho tiempo en la memoria de una persona. Por ejemplo, yo me sé de memoria canciones de Avril Lavigne desde hace más de 10 años y no hay tiempo que haga que las olvide. Para mí eso pasa porque fueron buenas".

Juliana Andrade

"No hay nada que me dé más nostalgia y a la vez felicidad que subirme a mi carro y poner música de los 2000. Yo era fan de muchas novelas y grupos latinos que creo que jamás olvidaré. No tengo nada en contra de lo que se escucha hoy pero, para mí, no hay ni punto de comparación con lo que fue antes. Sí, puede haber artistas que quieran revivir esa época y así captar público nuevo, está bien; pero solo los que la vivimos de verdad sabemos cómo va y sabemos qué nos va a hacer recordar siempre".

Juan Andrés Rodríguez