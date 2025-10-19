Judicial y Clasificados KOICA (Korea Internacional Cooperation Agency) Ecuador 19 de octubre, 2025 Las Últimas Noticias KOICA (Korea Internacional Cooperation Agency) Ecuador Había que salvar a la Conaie, no matarla Sanguinetti sobre paro en Ecuador: "El más fuerte tiene la obligación de dialogar" A días de iniciar la campaña electoral, organizaciones políticas afinan su ruta Incendios forestales en Guayaquil: Más 3.000 emergencias consumen los pulmones verdes LO MÁS VISTO Caso abogada de Sauces 9: revelan las últimas búsquedas en Google de su hija detenida ¿Quién es Pacha Terán y por qué ha tomado relevancia en el paro nacional? Edgar Lama confirma la destitución de Mercy Maldonado y habla de presunta corrupción Capturan a dos presuntos autores del atentado contra Bryan Angulo en Portoviejo Metrovía en Pascuales: este es el nuevo recorrido del alimentador a Bastión Popular