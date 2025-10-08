Judicial y Clasificados KOICA (Korea Internacional Cooperation Agency) Ecuador 8 de octubre, 2025 Las Últimas Noticias Carolina Jaramillo: una vocera oficial que no sirve para nada KOICA (Korea Internacional Cooperation Agency) Ecuador "Urgente diálogo": Durán pide frenar plan de la ATM de Guayaquil que cambia rutas Consulta popular: La estrategia de bonos expone temor de Noboa al revés electoral Una Fiscalía debilitada, en manos de Carlos Alarcón LO MÁS VISTO Bono Incentivo Emprende 2025: cómo y hasta cuándo registrarte para recibir los $1.000 Bono Emprende 2025: cómo acceder sin RIMPE ni Régimen Simplificado Paro nacional: Federación de Transporte toma decisión frente a bloqueos en el país Bono emprende: Errores comunes al registrar un emprendimiento y cómo evitarlos Buses de Durán, Daule y Samborondón ya no entrarán al centro de Guayaquil