La Zona 8 registra 173 casos de dengue

Las denuncias de la ciudadanía frente al hecho de que el dengue ha empezado a afectar a la población de Guayaquil, Durán y Samborondón, que son las localidades que integran la Zona 8, fueron confirmadas. La dirección zonal de Salud, a través de un comunicado, este 2 de febrero detalló que son ya 173 casos los pacientes que tienen la enfermedad. Esta sin embargo no ha afectado a las tres localidades. En Samborondón no se ha reportado ni un solo caso, al menos no de forma oficial. En Guayaquil, por su parte, hay ya 95; mientras que en Durán 78.

Y aunque no precisó si los afectados son en su mayoría niños o adultos, indicó que están identificando los focos de transmisión y haciendo abatizaciones y fumigaciones (intra y extra domiciliar y con máquinas UVL) para disminuir el riesgo de transmisión.

El pasado lunes a través de un correo electrónico enviado al departamento de comunicación de la zonal, EXPRESO consultó además cuántos casos registraron en enero de 2022 para hacer una especie de radiografía del escenario actual, pero hasta el cierre de la edición las respuestas no llegaron.

Mientras tanto la ciudadanía se mantiene preocupada, puesto que hay zonas donde, aseguran, no hay visto a los brigadistas ni tampoco a personal municipal cortando la maleza de los espacios públicos en estado de abandono.

En Sauces 5, donde ha sido evidente también el problema causado por la sobrepoblación de roedores, como publicó hace una semana este Diario; la familia Domínguez aseguró que no puede ya ni salir a los comercios del vecindario, puesto que "los mosquitos te llevan en peso".

"Salir a conversar con los vecinos o caminar así sea dos cuadras resulta imposible. No pasa ni un solo minuto que estés fuera de casa, que de por sí ahora están llenas de mallas, y te empiezan a picar. A mi sí me preocupa y más aún me molesta que todos los años deba pasar lo mismo. En como si las autoridades dijeran: "viene enero, llega el invierno y vienen los moscos. No podemos hacer nada, quedémonos con los brazos cruzados". Estoy harta de esta situación", agregó la también residente Delia Cruz.

En Durán la situación es igual y las quejas aún son mayores. "Aquí podremos no tener agua, no tener calles, no tener veredas ni los suficientes pasos peatonales; pero lo que sobran sí son los mosquitos. Este será otro invierno demoledores, lleno de enfermos y pacientes en riesgo. No sé ni para qué hacen elecciones o por qué votamos en Durán, si pasan los años y nunca hay progreso ni mejora en nada", sentenció Betza Cisneros, habitante de la ciudadela Abel Gilbert 3.