Zaida Rovira acusa a guardias municipales de cerrar oficinas de Arcsa en Samanes

La noche del jueves 6 de marzo, la gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, señaló que guardias del Municipio de Guayaquil cerraron las oficinas de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ubicadas en el parque Samanes, en el norte de la ciudad.

"Hemos recibido la alerta, por parte de los guardias de seguridad de Arcsa, que la oficina que está dentro del parque Samanes, que en horas de la noche, después de la 9 de la noche, han procedido guardias del Municipio de Guayaquil a retirar a los guardias del Arcsa, y a ponerles candados y cadenas a las puertas del Arcsa", expresó la funcionaria a los medios.

(Te puede interesar: Aguiñaga responde a críticas de la gobernadora del Guayas: "Está desinformada")

La gobernadora indicó que luego de recibir la alerta se trasladaron al parque Samanes para constatar el hecho, la noche del jueves 6. Mencionó que Arcsa "tiene información sensible" y que desconocía los motivos por los que se cerraron las oficinas por parte del Cabildo.

"Mañana (viernes), si no están abiertas las oficinas, es paralización de servicio público. Pero en este momento nos preocupa que una dependencia pública del Estado, una dependencia como el Arcsa, está en manos de, no sabemos quién, no sabemos por qué motivo, ni qué es lo que pretenden. La información del Arcsa es muy sensible", sostuvo Rovira.

Aquiles Álvarez sobre la clausura de restaurantes de su familia: "Están muy enfermos" Leer más

Clausura de establecimientos de la familia del alcalde de Guayaquil

Horas antes, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, había señalado de que varios establecimientos de comida de propiedad de su familia recibieron la visita de funcionarios de Arcsa para realizar inspecciones. Uno de los locales, una pizzería ubicada en Urdesa, fue clausurada por supuesta presencia de plagas.

"Disposición directa de la gobernadora, por orden del emperador turro, clausurar todo con cualquier excusa", escribió Álvarez en una de sus publicaciones, adjuntando videos de la presencia de agentes de Arcsa en los establecimientos.

RELACIONADAS Concluye desmontaje de la parada Aviación Civil Este y se abre carril en Las Américas

Se espera un pronunciamiento del Municipio de Guayaquil sobre el cierre de las oficinas de Arcsa en el parque Samanes.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!