La vulcanizadora de la discordia fue retirada de Guayacanes

Tras las denuncias ciudadana,s delegados de Justicia y Vigilancia retiraron una vulcanizadora instalada en la vía pública, al pie de un canal de aguas lluvias, entre Samanes y Guayacanes, en la avenida Isidro Ayora y calle Olaf Holm.

Según explicó el Cabildo, mediante un comunicado, el propietario de la vulcanizadora ya había sido notificado sobre su obligación de retirar la infraestructura de caña y tablas de madera con techo de zinc, con la que armó su negocio en el espacio público, pero no lo hizo por lo que se ejecutó el desalojo.

“Estaba en una zona de riesgo porque ahí hay una zanja que conduce aguas lluvias. Eso es vía pública y él tenía edificada allí la vulcanizadora, vivía en el sitio y tenía acumulados aros, llantas, tapacubos, botellas, tanques. Estaba ejerciendo su actividad comercial en la vía pública y eso es ilegal", explicó Andrés Moncayo, jefe de Operativo de la Dirección de Justicia y Vigilancia

Así quedó el lugar luego de que se haya intervenido el sitio. Cortesía

Habitantes como Andrea Ponce, en más de una ocasión había hecho pública su queja al no tener espacio para caminar con sus hijos o su madre, una adulta mayor. "No había espacio para el peatón. Teníamos que lanzarnos a la calle, cuando no era lo correcto", señaló.

Además, se retiraron dos techados de zinc y cañas que moradores habían instalado sobre la acera para guardar carros y una habitación de cemento de la vereda donde vivía una persona.

Para Julieta Caicedo, habitante del sector, no es la primera vez que infraestructuras "informales" de este tipo se levantan en el vecindario. "En Guayacanes, si el Municipio hace un recorrido exhaustivo, verá que espacios similares están en zonas que podrían ser aprovechados por los residentes para caminar . Cerca de los parques han improvisado garajes, de igual forma cerca de las zanjas. En ocasiones, los vecinos han reaccionado y las han desbaratado, pero no pasa siempre", advierte.

También se retiraron espacios que servían de garajes improvisados. Cortesía

Jorge Romero, habitante de la ciudadela Samanes y propietario de un minimarket, hace un llamado a que los comerciantes se instalen en este u otros puntos de Guayaquil, pero de forma legal. "A todos nos cuesta emprender en algo y, más aún, mantenernos. La situación está difícil. Sin embargo, y aquí hablo como residente, no podemos perjudicar al barrio...". Que haya desorden, insalubridad e inseguridad a causa de improvisaciones de los ciudadanos, "no refleje amar al vecindario, ni a la ciudad", sentenció.