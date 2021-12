Fernando Brito despeja las dudas que giran en torno a la vacunación y los congregados de la organización Testigos de Jehová. Asegura que es una decisión personal, que continúan con las recomendaciones de que se acaten las normas de bioseguridad, y que las predicaciones y reuniones siguen vía Zoom. Dice que lo más importante para ellos es la salud y vida.

Hay casos de congregados que no se han aplicado las vacunas contra la COVID-19 alegando, entre otros factores, el tema de la religión. ¿Eso es cierto?, ¿los Testigos de Jehová están en contra de las vacunas?

No. Como organización más bien estamos recomendando a que nos vacunemos y no solo aquí en Ecuador sino también en todas las congregaciones del mundo. La mayoría de los Testigos de Jehová sabemos que ya lo ha hecho, y si es que hay uno que otro que no lo haya hecho, pues no lo sabemos y tampoco las razones porque es una decisión personal. Las recomendaciones también las damos en nuestra página web.

¿Pero es posible que hayan líderes de congregaciones, de otros territorios, que insten a ello y quizá lo desconozcan en la organización?

En la oficina administrativa no ha llegado ningún reporte o caso de que algún anciano de la congregación, como se lo llama, esté diciendo algo como que no se vacunen. Repito, como organización, se nos ha animado a vacunarnos.

Entonces descartado que sea por el tema de la religión.

No es nada vinculado a la religión, eso más bien sería por un asunto personal quizá, razón médica u otra, pero menos relacionado con la religión. Aparte de la vacunación estamos colaborando, por ejemplo, con el Ministerio de Salud Pública.

¿De qué manera?

Estamos en contacto con ellos y todo el personal de la sucursal de los Testigos de Jehová ya se ha vacunado; hicimos el trámite y ellos vinieron a vacunar. El asunto es bien claro, acatamos las normas que se están dando en todos los países del mundo y Ecuador no es la excepción. Lo que sí estamos haciendo nosotros es que solo salimos en contadas ocasiones. Durante la pandemia no lo habíamos hecho. El Gobierno recomienda la vacunación, pues nos vacunamos. Toda la organización está cumpliendo con lo que el Gobierno dispone.

¿Y desde el interior de la organización cómo se protegen?

Aquí adentro seguimos organizados para que continúen las reuniones online, estas se mantienen en la plataforma Zoom.

¿Cuál es la cifra de los congregados a nivel nacional?

Hay más de 1.100 congregaciones y más de 100.000 Testigos de Jehová.