Viteri faltó a las 33 sesiones del Concejo Cantonal de los últimos 5 meses

Treinta y tres sesiones del Concejo Cantonal se han celebrado de manera virtual de mayo a septiembre pasado. A ninguna de estas citas, en las que Guayaquil toma decisiones tan relevantes como las nuevas normas de la pandemia, la creación de nuevas empresas públicas o el desembolso de fondos para proyectos de la ciudad, ha asistido la alcaldesa Cynthia Viteri.

EXPRESO revisó las actas de las sesiones de este 2020 y pudo verificar que durante estos cinco últimos meses (de mayo a septiembre) es Josué Sánchez, el vicealcalde, quien estuvo a cargo con los quince ediles que representan a tres circunscripciones y una zona rural.

Fuera de ese período, en marzo, cuando se declaró la emergencia, hubo solo tres sesiones. Viteri no asistió a ninguna. El 19 de ese mes, la alcaldesa informó estar contagiada del virus y volvió a recorridos luego de 22 días. Incluso así, en abril solo fue a dos se siete sesiones del Concejo.

Entiendo que esté ocupada, ¿pero faltar cinco meses? Durante una sesión, se debaten asuntos de la ciudad. La alcaldesa no puede tener una retroalimentación si no asiste. Lídice Aldás, concejala de Guayaquil.



Tiene argumentos. Expone a este Diario que, a causa de la pandemia, se ha visto en la obligación de asumir la Presidencia del Comité de Operaciones de Emergencia y que de todas formas los temas tratados han sido comunicados a los concejales.

La maniobra de no ir a las sesiones es legal. Aclara que previo al inicio de cada sesión, y amparada en lo previsto en el artículo 60 letra c) del Cootad, asigna al vicealcalde a cumplir sus funciones.

Las sesiones de Concejo son virtuales. Entre los temas más relevantes debatidos este tiempo están la ordenanza de las medidas contra el virus, la que regula el uso de la bicicleta, la que legaliza el catastro de quienes construyeron sin permiso y, entre otros asuntos, el debate y creación de tres nuevas empresas públicas, la de Vivienda, la de Acción Social y la Empresa Pública Municipal para la gestión de la innovación y la competitividad.

En materia financiera, el Cabildo desembolsó, tras aprobación del Concejo, 980 mil dólares a la Fundación Siglo XXI, para el proyecto Aeroarte y, en torno a la política pública, recibió la propuesta sobre seguridad que pretendía reformar la ordenanza que regula el uso de motocicletas, que tenía como fin incluir a las mujeres en la prohibición de dos pasajeros de 19:00 a 06:00.

Es esta ordenanza la que marcó el punto de inflexión en el tema de la presencia de Viteri en las sesiones. Durante un encuentro con la prensa, la funcionaria socializó que haría ese cambio, pero el Concejo no lo sabía, y no tenía las herramientas necesarias (cifras, estadísticas, incidencias de delitos cometidos por mujeres) para debatir, confirmó a este medio la concejala Lídice Aldás, que es parte de la minoría junto con los concejales Héctor Vanegas y Terry Álvarez.

Incluso sin sustento técnico, como ya lo había hablado Viteri, el resto de ediles, de mayoría socialcristiana, la aprobaron en primer debate. EXPRESO trató el tema, expuso la falta de argumentos e informó sobre tres protestas de usuarios de motociclistas. Justo entonces, una semana después, el pasado 21 de septiembre, la alcaldesa se echó para atrás porque “no hay un impacto estadístico para restringir el uso de moto a las mujeres”.

La alcaldesa no cuenta con el Concejo para las decisiones. Y esa sumisión institucional existente atenta contra la voluntad popular de los habitantes del cantón que votaron por ediles. Marcos Miranda, analista político.



Luego de que lo dijo, todos los concejales de su bloque pidieron el archivo de la reforma, como si aquella primera sesión aprobada simplemente no existió, como si de repente todos unificaron su forma de pensar como ella.

De allí que la concejala Aldás haya sacado del cajón el tema de las decisiones para la ciudad y la necesidad de debatirlas adecuadamente. “Sabemos que la mayoría de ediles está en la línea política de la alcaldesa, pero eso no significa que no se dé a estos casos el tratamiento jurídico adecuado”, había dicho. De hecho, pidió una aclaratoria sobre las decisiones socializadas por Viteri sin tener en cuenta al Concejo.

Esto hace ver, según el analista político Marcos Miranda, que aunque es legal que Viteri delegue a Sánchez presidir las sesiones, “hay una afectación política como consecuencia de su ausencia”, porque, tras analizar el caso de la concejala Aldás, el que la alcaldesa no cuente con la retroalimentación de todo el Concejo “atenta contra la voluntad popular de los habitantes”.

El concejal Luis Almeida mira el sillón de Olmedo. Miguel Canales / EXPRESO

Coincide el analista político Alejandro Rodas. “Su ausencia prolongada puede dar un escenario de falta de representatividad en el sillón de Olmedo”, dice. Además, se afecta a las minorías, a las que no se puede dejar de lado, porque hay personas que votaron y buscan representatividad en esos ediles, enfatiza.

Con ellos coincide la concejala Aldás. “Lamentablemente, para los que no somos parte del partido de la alcaldesa, el Concejo es la única oportunidad que tenemos para hablar con ella”, cuestiona. Pese a esta declaración, Viteri ha sido enfática en que “los aportes de los concejales han podido ser tomados en cuenta”.

EXPRESO consultó con algunos concejales socialcristianos si conocían los motivos por los que la alcaldesa no asiste a las reuniones semanales. No contestaron. Quien habló por ellos fue el concejal de minoría Héctor Vanegas, que defiende la ausencia, porque “la funcionaria que más trabaja en el municipio es la alcaldesa, y si no ha ido es porque eso”.

Esta última semana, la sesión del jueves 1 de octubre se pasó al viernes 2. Por primera vez en cinco meses, y luego de que EXPRESO consultara con el equipo de Viteri este tema, la alcaldesa presidió la primera sesión de octubre vía Teams. Se dio tiempo, pese a que, como dijo, es presidenta del COE.