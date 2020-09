Cynthia Viteri humaniza sus redes sociales

La foto de la Alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, dándole un apasionado beso a su esposo, movió su cuenta de Instagram convirtiéndose, tal vez, en una de las las imágenes más comentadas con cerca de 60 mil likes y 3 mil comentarios.

No es la primera vez que Viteri sube imágenes de lo que hace en la cotideanidad de su hogar. No es raro verla bailar en vídeos de quince segundos junto a la menor de sus hijas, Renatta, el tema de Gloria Trevi, Pelo suelto; mostrar sus tatuajes que pasan de la media docena; hacer ejercicios; enseñar su cabello alborotado; abrazar a sus mascotas; darle a conocer a sus seguidores como quedó el rediseño de su hogar en manos de su hermana... en fin.

Su cuenta de Instagram no es solo para informar de los recorridos en los diversos sectores de la ciudad, de las decisiones tomadas, de las obras por inaugurar y de los nuevos proyectos para Guayaquil, sino también para mostrarse dentro de la tranquilidad de su hogar. ¿Será esto parte de una estrategia? o en realidad está haciendo las cosas que siempre deseó hacer, de lo que cual fue consciente durante los duros momentos en la pandemia, como lo reveló en una entrevista pasada.

Cynthia Viteri protagoniza una escena romántica al estilo de las telenovelas Leer más

Respecto a esto, Diario EXPRESO consultó con dos expertos en marketing, Adrián Burgos, presidente de la agencia Laika y Natalia Macías, gerente general de la agencia Performance Ecuador, ambos coincidieron en que la alcaldesa Viteri quiere que no se la vea como una política rígida, sino mostrar su lado familiar y humano.

"Tengo entendido que sus asuntos personales los decide ella. Seguramente tiene un equipo de apoyo, pero alguna vez pregunté y es quien sube sus cosas. Cynthia es política, es una persona y para nosotros acostumbrados a ver la pose perfecta nos choca, pero lo que ella hace es lo más natural. Con sus errores y aciertos trata de inspirar a otros, que por más cargo o poder político que tenga, es un ser humano, que sufre, llora, ama. Es la política que, últimamente hemos visto de lo más normal, que está conectada con sus ciudadanos, trata siempre de comunicar que su familia es su pilar y si es como estrategia, es la correcta, porque al final nos está conectando con cosas esenciales, rompe esquemas. Cada vez son más los jóvenes que usan tatuajes, lo cual se ha normalizado. Ella lo muestra así, es una política que no tiene poses y que no busca agradarle a todos. Creo que ella está humanizado al resto de políticos", señala Burgos.

"Me parece que su actitud es para que las mujeres no solo la veamos como una líder. Creo que es para que la gente se identifique y vea que no es solo trabajo o liderar su ciudad, sino equilibrar la vida, salir con su esposo, hacerse un tatuaje, humanizar el lado duro del político", explica Macías.