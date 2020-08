Viteri entregará este lunes la Acción Constitucional contra Salud

A las 11:00 de este 17 de agosto, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, presentará una acción constitucional de acceso a la información contra el Ministerio de Salud Pública (MSP), en el Complejo Judicial Norte La Florida.

El irrespeto no se va de las calles y los negocios de Guayaquil Leer más

La medida, como lo publicó ayer EXPRESO, se da luego de que el MSP no le proporcionara la información que le solicitó el Cabildo respecto al número real de pacientes con Covid que registra la red de salud (Ministerio de Salud, Seguro Social, laboratorios y clínicas privadas), en el plazo establecido en Guayaquil. Ayer Salud, que no profundizó en el tema, aseguró que los datos no los habían hecho públicos porque así lo establece la ley.

Ante los constantes pedidos de información que recibe el Ministerio de Salud Pública (MSP) respecto a la base de datos de pacientes con pruebas PCR, personas contagiadas con coronavirus o historias clínicas de enfermos o ciudadanos con discapacidad, dijo a través de un comunicado; la Secretaría de Estado informa a las instituciones del sector público y privado y a la ciudadanía que de acuerdo al marco legal vigente en el país, existe la prohibición de divulgar este tipo de información, sin la autorización expresa de su titular, porque ello contraviene el derecho a la confidencialidad y a la protección de los datos personales de los ecuatorianos

#MásLeídas | La medida se da por no entregar información sobre los casos de #COVID19. La alcaldesa Cynthia Viteri había dado un plazo de 48 horas para hacerlo. https://t.co/C69bPoDwhc — Diario Expreso (@Expresoec) August 16, 2020

Salud asegura que no da los datos de pacientes con Covid porque lo prohíbe la ley Leer más

“Lo que está haciendo el Ministerio de Salud atenta contra la seguridad de los guayaquileños porque se guardan para si los datos, o no tienen ningún dato. En ambos casos, Guayaquil está en riesgo por razón del Ministerio de Salud. Debo aclarar que el IESS si está entregando los datos que tiene al COE Cantonal, lo cual desvirtúa cualquier obstáculo, que ellos dicen tener en la constitución. Esto no es una gripe, no es una enfermedad cualquiera, esto no es una enfermedad que le da a un grupo de personas, es una pandemia mundial... Al ser así, en vista del decreto presidencial, tiene la autoridad para solicitar todos los datos que requiera de todo el sistema de salud pública del país y privada del país”, enfatizó Viteri, al respecto.

Hay que ser sensatos, muchas personas son irresponsables y egoístas, no les importa contagiar a los demás. Esa ley de supuesta protección se convierte en todo lo contrario Como ciudadano y padre, merezco saber quién está con COVID para protegerme y proteger a mi familia David Herrera,

​usuario de Twitter

Por otra parte, la burgomaestre señaló que el Municipio está en conversaciones con tres laboratorios internacionales, que realizan las pruebas de la vacuna contra la COVID. “No vamos a dejar ni un solo día en estar atrás de estos laboratorios hasta que logremos conseguir lo que Guayaquil necesita”, expresó ante la adquisición de esta medicina.