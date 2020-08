El irrespeto no se va de las calles y los negocios de Guayaquil

Un nuevo operativo de control deja como resultado más locales clausurados y dueños de negocios sancionados en Guayaquil. Esta vez sucedió en la calle 17, desde Portete hasta Ayacucho. Allí alrededor de 80 personas, entre agentes de la policía y delegados municipales, retiraron a un grupo de trabajadoras sexuales y a decenas de personas que estaban bebiendo alcohol en la vía pública. Entre estos ciudadanos, hubo quienes no portaban además la mascarilla.

La gente nunca va a entender. Los controles seguirán y los negocios clausurados continuarán. A nadie, en ningún rincón de la ciudad, le importa el bienestar del otro, lamentablemente. Los comerciantes solo quieren vender y vender, y los irresponsables comprar y salir a la calle a divertirse, sin pensar en la salud del otro. Walter Sabando,

​habitante de la ciudadela la Pradera

Como resultado de la actividad, fueron clausuradas tiendas de abarrotes que expendían bebidas alcoholicas y bares, que los miembros de la Policía del circuito del suburbio tenían identificados por el ruido y escándalo que provocaban. Además, un grupo de jugadores de voleibol, que no portaba mascarillas, fue retirado, cumpliéndose una acción similar con comerciantes informales y trabajadores sexuales que se encontraban por el sector.

La jornada, según informó el Municipio de Guayaquil a través de un comunicado, finalizó con la clausura de 10 establecimientos que no tenían sus papeles en regla y vendía bebidas alcohólicas, que no estaban contempladas en el respectivo permiso municipal, de acuerdo a lo señalado por el Jefe de delegados de la Dirección de Justicia y Vigilancia, Luis Ávila. “Tienen la tasa de habilitación como tienda de abarrotes y ellos permiten que personas se asienten sobre la vía pública a libar. Este operativo va a ser constante, de día y de noche”, dijo.

Control. Entre los negocios que fueron clausurados constan tiendas de abarrotes en las que se vendía alcohol. Cortesía

Para ciudadanos con Candy Esteban este tipo de controles debe extenderse hacia otros puntos del Puerto Principal del norte y el sur. "No solo en el suburbio, como más de uno cree, hay relajamiento e irrespeto. En el norte, en Sauces y la Alborada, la fiesta se prende de jueves a domingo. Y es horrible. Nadie respeta el distanciamiento, ni nada. Que luego no digan que no saben por qué hay de nuevo casos de covid", adviritió la joven a EXPRESO.

Solo el pasado 12 de agosto, este Diario informó que en los 4 días del último feriado 63 establecimiento habían sido clausurados por causas similares. Para los habitantes, estas cifras reflejan la falta de consciencia respecto a la enfermedad por parte de las personas. "¿Acaso no les dolió ver cómo estuvo Guayaquil?", se pregunta Omar Ramones, al solicitar a las autoridades que no paren con los controles y a las familias, a que detengan estos actos.

Si dentro de casa nadie pone de su parte, estamos fregados. Así de fácil. Veo que a través de megáfonos la alcaldía está llamando la atención a las personas que, por ejemplo, no usan mascarilla. Y la iniciativa es buena. Pero la gente debería sentir vergüenza al tener que actuar bien, solo cuando alguien les llama la atención", agrega.