La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, aseguró que existen 70 camas listas, en la primera fase de adecuación, en la exmaternidad Enrique Sotomayor, que no han sido utilizadas durante la emergencia por el Ministerio de Salud. Asimismo, indicó que dicha cartera de Estado no se comunica con el Municipio.

“He escrito ya varias veces al ministro del área (de Salud) y hasta el día de hoy no tengo respuestas. O sí la tuve, me dijo que no necesitaban camas; no necesitaban, cuando esta mañana estoy tratando de que a una paciente la ingresen a un hospital público, donde no hay camas, ni oxígeno”, manifestó la mañana de este 6 de marzo durante una entrevista televisiva.

Viteri también explicó que no se han usado instalaciones de la Ciudad Deportiva Carlos Pérez Perasso, donde se ha destinado 95 camas para el descanso de médicos y enfermeras; el Centro de Convenciones, con 130 camas para pacientes con síntomas leves de COVID-19 y 30 camas en un hotel para médicos

“No han usado una sola de las casi 440 camas que hemos ofrecido a la ciudadanía de Guayaquil. Para que el Estado, el Gobierno encargado de esta pandemia, las pueda usar" Cynthia Viteri, Alcaldesa de Guayaquil,

Luego de la entrevista en su cuenta personal, Viteri indicó que, mediante una entrevista, escuchó al Secretario General de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, decir que el Gobierno sí usará las camas de la exmaternidad.