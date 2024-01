Visitantes de la calle 6 de Marzo denunciaron amedrentamientos durante recorridos

Con la quema de monigotes el 31 de diciembre culminó la exposición de estas figuras a lo largo de la calle 6 de Marzo, que en cada Fin de Año es recorrida por cientos de visitantes.

En los últimos días, ciudadanos que acudieron al sitio para fotografiarse con los años viejos o realizar compras vivieron momentos de tensión al haber sido amedrentados por sujetos durante el recorrido. Y este tipo de situaciones se replican.

(Te puede interesar: Guayaquil: Los gigantes, visibles hasta el 13 de enero)

Mishelle Sánchez paseaba por esa vía el pasado viernes 29, junto a su hermana y dos sobrinos. De repente, un sujeto se acercó hacia su vehículo para intimidarla, amenazándola de muerte e intentando mostrar un arma. Tras la negativa a entregarle dinero, la insultó y huyó corriendo. La visitante desistió de comprar y también se retiró.

Ricardo Avilés caminaba por la 6 de Marzo y Gómez Rendón la tarde del sábado 30 de diciembre buscando monigotes. Dos sujetos vestidos como ‘viudas’ intentaron sustraerle su teléfono celular y su billetera, luego de pedirle dinero. Al no lograr su cometido huyeron en un bus de transporte urbano.

Un nuevo año con la fe por delante Leer más

“Me acerqué a dos metropolitanos, pero no habían visto nada. No había policías en ese rato, pasé un mal momento, me dio coraje y me fui”, sostuvo.

Ambos ciudadanos lamentaron la falta de servidores policiales realizando rondas a lo largo de la calle 6 de Marzo.

La Ruta de los Gigantes acoge a 16 artesanos del suburbio porteño, quienes presentan diferentes monigotes de gran tamaño. Esta exposición, que ya se ha convertido en una tradición guayaquileña, se extenderá hasta el próximo 13 de enero.

Aunque la Policía Nacional anunció que 15 servidores custodian esta zona, visitantes piden que se sienta su presencia.

(Lee también: Queman réplica de la primera nave pirata que atacó Guayaquil hace 400 años)

“El sábado paseamos a las 5 de la tarde, recorrimos la calle Capitán Nájera y no había policías. Sí es importante que se mantengan dando vueltas de forma constante porque venimos familias, niños, abuelitos”, manifestó Santiago Landázuri, quien vive en Samanes 2.

Ariana Gómez, comerciante, indicó que la seguridad es primordial para la llegada de ciudadanos al sector. “Estos son los días que más ganan los artesanos y hay que apoyarlos”, dijo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!