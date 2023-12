Un nuevo año con la fe por delante

Para las distintas religiones, la presencia de Dios es importante para un mejor 2024. Y es por eso que motivan a las familias a que para tener un buen año, “Dios debe estar por delante”.

EXPRESO entrevistó a los principales líderes de varias religiones, quienes coinciden en que la unidad, el amor y la fe serían los pilares fundamentales con lo que ellos, desde su eje de acción, podrían colaborar para este nuevo año.

Pastores, padres, rabinos y directores religiosos se comprometen a continuar trabajando en pro de las familias y la sociedad para que los principales problemas que atacaron al país puedan disminuir y la paz vuelva al Ecuador.

Wilson Malavé, padre iglesia San Agustín: “Siempre se puede compartir algo con el prójimo”

Las obras de caridad y el hecho de compartir con el prójimo es lo que, a juicio del padre Wilson Malavé, principal de la iglesia católica San Agustín, ubicada en el centro de Guayaquil, urge en la sociedad para transformarla.

El sacerdote confía en que este principio hará que la unidad de los guayaquileños se fortalezca. “Yo aprendí que lo que tengo no es mío, Dios me lo dio para que pueda compartir y eso es lo que trato de hacer a diario con los más necesitados”, comenta el religioso que cuenta que da de comer a más de 800 personas a diario.

“Todos los días preparamos 800 o más platos de comida para entregar a quienes más lo necesitan. Creo que eso demuestra el amor al prójimo”.

Malavé considera que el egoísmo que muchas veces hay en la ciudad hace que todos simplemente miren por su bienestar y no por el de las demás personas. “Debemos amar a nuestro prójimo y una manera de ayudarlos es dándoles lo que necesitan. Esperamos un 2024 lleno de generosidad de todos, eso ayudaría mucho”, finalizó.

Iglesia Judá Ministry. Cortesía

Michael Drouet, pastor cristiano de la iglesia Judá Ministry: “Ecuador no necesita cambios de religiones, sino cambios de convicciones”

Para Michael Drouet, pastor de la iglesia cristiana Judá Ministry, la unión de la familia hará que la sociedad se fortalezca y para eso será importante la implementación de cambios y desafíos en el año venidero.

Drouet promueve que para el 2024 la familia debe ser fortalecida y para eso es necesario que haya cambios de cosas que se han venido haciendo equivocadamente y tomar nuevos desafíos donde Dios sea el pilar de la vida.

“Creo que el 2024 debe estar lleno de estas dos cosas, estoy seguro de que eso fortalecerá a las familias y con eso cambiará la sociedad. El amor de Dios debe primar en todo para empezar a ver cambios”, comentó el líder que asegura que promoverá más tiempo para las parejas y las familias.

“Haremos eventos para esposos, para familias, para que las personas puedan encontrarse con Dios y tener paz en sus corazones. Ecuador no necesita cambios de religiones, sino cambios de convicciones. Dejar lo malo del 2023 y empezar lo bueno que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman”, comentó el pastor que asegura que ora por un 2024 lleno de bendición para la nación.

Testigos de Jehová. Cortesía

Fernando Brito, Testigos de Jehová: “Llevar la palabra a las cárceles sí ayuda y cambia”

Para Fernando Brito, vocero de los Testigos de Jehová en Ecuador, la educación y el conocimiento de la palabra de Dios es fundamental para que las costumbres y pensamientos de los ecuatorianos empiecen a mejorar.

Brito apunta a que una sociedad que conoce de Jehová teme y busca hacer las cosas correctas, no robará ni cometerá actos de corrupción. “Si tienes conocimiento de lo bueno y lo malo, de acuerdo a la palabra, hay más posibilidades de que se hagan mejor las cosas.

Brito dice que la organización se compromete a continuar llevando la palabra de Dios por cada rincón del país. “Nosotros hacemos el trabajo de traducción para que diversas etnias puedan conocer de Dios en su lengua”, comentó Brito, quien agrega que el trabajo en las cárceles es vital para una reinserción de los reos. “Vamos a las cárceles y compartimos la palabra y mucha gente ya empieza a cambiar su vida, incluso adentro de los centros de reclusión”, detalló.

Iglesia musulmana Cortesía

Juan Saud, director de una iglesia musulmana: “No necesitamos guerras, sino unión”

Para Juan Francisco Saud, director de una iglesia musulmana en Guayaquil, la falta de conciencia espiritual hace que los seres humanos cometan errores que a veces desconocen.

“No debemos vivir en guerra, necesitamos vivir en unidad. Las personas que tienen conciencia en Dios, raramente se ven involucrados en esta clase de problemas. La falta de espiritualidad hace que las personas se equivoquen”, resumió Saud que espera poder continuar e incluso mejorar las actividades religiosas realizadas el 2023. “Semanalmente hacemos actividades de integración para compartir con comida o charlas. Esperamos que podamos seguir potencializándolas e invitando a más personas.

Saud espera que el año entrante pueda existir paz en el mundo y principalmente en el Ecuador. “Que la paz reine es lo que más pedimos a Dios para el 2024”, sentenció.

Iglesia judía. Cortesía

Israel Villacís, rabino de una iglesia judía: “Debemos cerrar ciclos bien para recibir un mejor año”

Pese a que para su creencia, el año nuevo es en octubre, la idea de un mejor 2024 sigue latente para los judíos.

Así lo asevera Israel Villacís, rabino de una iglesia judía del sur de Guayaquil, quien apunta a que cerrar los ciclos es lo mejor que se puede hacer para empezar una nueva etapa. “Hay que pedir perdón a Hashem (Dios) por los errores cometidos y también a las personas a las cuales les hicimos daño. Si no hacemos eso no arrancaremos un nuevo ciclo. Hay que tratar de no tener deudas o pagar las que más se puedan en el nuevo inicio de año”, explicó el religioso.

Villacís apunta que el año nuevo es un día para rendir cuentas al creador y que en este nuevo ciclo esperan poder continuar con las actividades que unan a las familias y mejore a la sociedad. “Seguiremos con nuestras reuniones en este nuevo ciclo. Creemos que el siguiente año puede llegar a ser mejor, pero eso depende de nosotros”, apuntó.

