Guayaquil: La vigilancia del Puerto Santa Ana, de débil a casi invisible

El Puerto Santa Ana, tan consentido por empresarios y el Municipio, se convirtió el fin de semana en escenario de un combate, con patadas y puñetes al viento incluidos, que se viralizó en redes sociales.

La riña, protagonizada por un grupo de personas, y en donde varios hombres, que de acuerdo a testigos habían bebido demasiado, intercambiaron insultos y golpes. Uno, incluso, quedó tirado en la calzada tras ser pateado en la cara.

El audiovisual dura 2 minutos con 39 segundos y en ese tiempo no se ve un solo agente de la Policía o a un guardia municipal tratando de aplacar el tema, lo que redunda en la preocupación de quienes visitan la zona.

En este conocido complejo inmobiliario y turístico, que tiene al Guayas de escenario, hay varios edificios de oficinas, locales comerciales y departamentos. Fue la apuesta de la urbe para repotenciar la imagen de la ciudad y es uno de los puntos estratégicos para llamar a turistas, por eso, que se registren hechos como este, resulta grave para ciudadanos y empresarios del turismo.

Así lo afirma Holbach Muñetón, presidente de la Cámara de Turismo de Guayaquil, quien no entiende cómo no hubo ningún agente de seguridad que frene de alguna manera el altercado.

“No hay justificativo. Deberían sancionar a los infractores, porque nadie puede venir a distorsionar un sector, una industria como es el del turismo. Me apena mucho el tiempo de reacción lento. Dudo que no se haya llamado a tiempo a la Policía. La gente filma y hasta transmite en vivo en sus redes. Hay que investigar por qué tardaron mucho en llegar. Debe haber algún jefe. Tenemos circuitos y subcircuitos en la ciudad. No hay pierde. Incluso trabajan con georreferencia. Simplemente no se entiende”, dice el también empresario.

Sobre el hecho, Henry Tapia, subcomandante del sector sur de la Zona 8, argumentó ayer en una rueda de prensa, que no hubo una “llamada inmediata” por parte de la ciudadanía.

Ya hay un incidente que afecta al turista y la connotación es que se convierte en un lugar no seguro. Es una zona donde debería haber más control policial y los agentes municipales pueden apoyarlos. Jorge Villacreses, experto en seguridad

“Se demoró la ciudadanía en realizar el llamado, pero una vez que el ECU-911 la recibió, la policía acudió al lugar”, acotó el uniformado en el Cuartel Modelo, al recordar que los involucrados estaban cerca del lugar observando el partido de fútbol disputado entre Ecuador y Brasil, al finalizar el viernes.

Sitio. El lugar es uno de los más visitados de Guayaquil. Miguel Canales / Expreso

Pero ya cuando los agentes acudieron al sitio fue tarde, los protagonistas de la riña y los vehículos se habían esfumado. Sobre el caso no hay detenidos.

EXPRESO también consultó al Municipio de Guayaquil sobre si existe algún informe de lo acontecido por parte de los agentes de seguridad de la zona o qué se hizo al respecto, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Siempre un disturbio afecta la imagen del lugar en donde ocurre, cualquiera que este sea. Es preciso procurar una mejoría en el tiempo de respuesta, así como trabajar en salud mental Holbach Muñetón, presidente de la Cámara de Turismo de Guayaquil.

Para Jorge Villacreses, experto en seguridad, este acontecimiento enciende las alarmas en cuanto a la afectación de la imagen turística de la ciudad, y favorece a que se convierta en un lugar no seguro. “Esto incide en el criterio de las personas ya que le dará miedo, pero es esporádico. El oficio de los guardias es custodiar las instalaciones de los edificios, los municipales tampoco tienen esa competencia. Y la policía no va a estar en cada cuadra”, dice.

El sensor de reacciones al viral fue desde lo indignante hasta lo humorístico. Hubo quienes echaron de lado el pleito y se enfocaron en la torpeza de los golpes de quienes pelearon, como Miguel Moreno, quien comentó que “fue un show ver a esos aniñados tirar dizque puñete. Uno se paró como luchador de UFC... Nada como las puñetizas de barrio y colegio fiscal”, escribió.