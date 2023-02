Wilson Malavé (50) tiene su vida consagrada a dos ‘ídolos’: Jesucristo y al Barcelona Sporting Club. Desde hace 18 años el riobambeño se ordenó como sacerdote, aunque su pasión por el cuadro canario no tiene génesis, pues desde que tiene memoria era un hincha, pero no cualquiera... Él es uno de los miembros más simbólicos de la barra de la Sur Oscura, que toca con fervor en la murga, desde hace 6 años.

Sentado en una silla de ruedas debido a una complicación por el pie diabético que padece, el “¡Padre Wilson!”, como le gritan cuando lo ven salir de la iglesia que lidera, la San Agustín, en el centro de Guayaquil; se saca su sotana oscura para ponerse la ‘piel’ de Barcelona. Así es como el religioso se dirige hacia las faldas del estadio Monumental, donde ya lo espera una veintena de seguidores para una práctica que ejecutarán otros miembros de la barra.

Aterriza al sitio y le llueven más saludos. Es que este padre también ha bautizado a los hijos de sus compañeros y otros hasta se le arrodillan para pedirle la bendición. Rosarios rodean las muñecas del sacerdote y, con guantes, agarra una baqueta para retumbar el bombo. Los seguidores lo rodean y, con repiques, zurdos y trompetas, comienza el recital que paraliza el tráfico de la avenida Barcelona.

Durante la jornada, Malavé hace una pausa para atender al equipo de EXPRESO. “El doctor me dijo que no haga otra locura, pero ya dos veces he entrado al estadio en silla de ruedas, me han ayudado los muchachos. Con ellos no solo animamos al equipo, sino que crecemos espiritualmente”, remarca.

¿Pero qué pasa cuando en un domingo le toca oficiar la misa y juega el Ídolo del Astillero? “Ahí tengo que ver a otro sacerdote para que cubra la misa, pero siempre doy la primera misa y siempre en primer lugar Dios y después Barcelona”, comenta entre risas y recuerda que a la hinchada le significa mucho que un sacerdote esté junto a ellos.

“A algunos los he casado, he bautizado y a cinco o seis los he confesado en medio de la algarabía... Aplico lo que dice el papa Francisco: oler a piel de oveja”, acota el padre antes de retornar al templo, donde ahora ahí lo espera una hilera humana.

Esto se debe a que Malavé lidera una misión que lleva desde hace una década: entregar comida. La labor, inicialmente, se entregaba a 80 indigentes, pero en la actualidad, asegura, los alimentos llegan hasta cerca de 800 personas, de lunes a viernes.

Y es por esta actividad que el Municipio de Guayaquil le entregó el reconocimiento de ‘Héroe Urbano’ en el aniversario 486 de la fundación de la ciudad. Para que esto no desmaye se requiere de un presupuesto semanal de 5.000 dólares, pero puntualiza que la Virgen María es su contadora.

“Ella me manda las ofrendas. Hoy, por ejemplo, recibí tres quintales de arroz y pollos. Hay personas que vienen a comer y me dejan 10 o 20 dólares. Aquí no entra la politiquería. Cynthia Viteri me premió, pero nunca me ha dado una papa. Esto es una obra realmente social y también vienen hermanos evangélicos a ayudar”, acota.

Continúa en su silla de ruedas hasta ingresar al despacho parroquial, donde se luce una camisa autografiada por Damián, el Kitu Díaz, bombos de guerra e imágenes religiosas. En el lugar nuevamente se coloca la sotana y se ata un cinturón negro.

Ahora, con un poco más de intimidad, declara a este Diario que el papa Francisco y el monseñor Luis Cabrera saben de sus pasiones, incluso recuerda que el primero le dejó enseñanzas cuando llegó a tierras ecuatorianas. “El papa Francisco, en El Quinche (Quito), dijo algo que lo practico: el sacerdote de hoy no tiene que estar en el despacho parroquial; él decía que tiene que caminar con la gente, estar con los jóvenes. ¿Yo qué saco con estar encerrado aquí si afuera están los problemas? Eso fue lo que me llegó y el papa sabe que ando en la Sur Oscura y el monseñor lo sabe y me felicita”.

En los exteriores del templo se encuentra la multitud que espera los alimentos. Malavé con un micrófono se ayuda para elevar una plegaria. Todo esto lo ha hecho en una tarde. “Es que tenemos tiempo para todo. El problema es en qué damos el tiempo”, concluye.

¿Qué opinión tiene sobre el fanatismo?

Siempre me baso con Jesucristo. Lo anormal es cuando exageras, si vamos al fanatismo religioso a mí me choca las personas que solo se pasan rezando y no obran, eso no me gusta.

Aún se cuela la violencia en el fútbol...

Sobre eso estamos trabajando en la barra. No solo hablo o digo la misa, sino que practico lo que dice la mía.