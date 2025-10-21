Vías alternas a la av. 25 de Julio durante operativo por coche abandonado

El tránsito está suspendido en ambos sentidos cerca del IESS Valdivia. Agentes antiexplosivos analizan el vehículo

La Agencia de Tránsito Municipal (ATM) actualizó el estado de la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil, que permanece cerrada por un operativo antiexplosivos. El cierre se extendió este 21 de octubre a ambos sentidos de la vía, generando fuerte congestión. Se han habilitado desvíos.

¿Cuáles son las rutas alternas?

Para los conductores que circulan por el sur de la ciudad y buscan evitar el tramo cerrado, la ATM ha recomendado las siguientes rutas alternas:

Av. Roberto Serrano Rolando

Av. Domingo Comín

Se recomienda a la ciudadanía tomar estas rutas con anticipación para evitar quedar atrapados en el embotellamiento.

¿Qué tramos están cerrados en el sur?

Según el reporte de la ATM, el cierre vehicular es total en ambos sentidos de la avenida 25 de Julio y la avenida Puyo. La zona bloqueada se encuentra en las inmediaciones del Hospital del Día IESS Sur Valdivia.

El bloqueo responde al procedimiento de la Policía Nacional ante la alerta de un vehículo SUV abandonado. Unidades de la ATM se encuentran en el punto colaborando con la gestión del tránsito y brindando apoyo en la zona.

La alerta generó el cierre de vías y la congestión vehicular aumentó. lina zambrano

¿Qué sucede en el sitio?

En tiempo real, equipos antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) realizan el procedimiento de verificación del vehículo sospechoso.

Fuentes en el sitio indican que los especialistas están evaluando el protocolo a seguir: determinar si se trata de una falsa alarma, como la ocurrida ayer en el Mercado Central, o si es necesario realizar una detonación controlada del posible artefacto explosivo. La noticia está en desarrollo.

