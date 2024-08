Viaducto de la Prosperina se cierra parcialmente: ¿qué día y por cuántas horas?

Daños. En la calzada del viaducto Flavio Alfaro hay baches. Los conductores tratan de no caer en ellos.

Hace apenas unas semanas, EXPRESO publicó un reportaje en el que detalló cuál es el estado en el que se encuentra el viaducto Flavio Alfaro, en la Prosperina, en Guayaquil. La ciudadanía denunció tener una serie de dificultades para que cruzarlo, no solo porque tiene baches, las juntas presentan problemas, sino porque también el sector está en penumbras.

"Llevamos meses as´í, intentando zigzaguear, sin suerte, los agujeros que asoman sobre el asfalto, y nadie ha reaccionado. El lugar está abandonado y no hablo solo de la vía, las barandas están carcomidas. Es un terror atravesar el puente", mencionó Carolina Suescum, conductora guayaquileña; que en repetidas ocasiones ha solicitado al Cabildo atender el problema.

Finalmente el pedido ha sido escuchado. El Municipio de Guayaquil ha dicho que atenderá la queja, aunque no como la ciudadanía en su totalidad lo espera..

¿Qué acción tomará el Cabildo para atender la queja?

Según un comunicado emitido por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), este lunes 26 de agosto el viaducto se cerrará de forma parcial para ejecutar trabajos de mantenimiento.

"Este lunes se realizará el cierre parcial del viaducto Flavio Alfaro Delgado, en el sector de la Prosperina, debido a trabajos de mantenimiento. La ATM coordinará la presencia de agentes para que mantengan el orden de quienes transiten por esta zona. Recomendamos tomar rutas alternas para evitar contratiempos", señaló la entidad; que detalló que cierre se hará en el sentido este-oeste de la estructura.

¿Por cuántas horas permanecerá cerrado el viaducto?

El cierre de la vía se hará por cinco horas y media, entre las 10:00 y las 15:30. Que se harán trabajos de sustitución de la carpeta asfáltica, aseguró la entidad que, sin embargo, no ha precisado si atenderá y cuando el resto de problemas que registra la obra.

En cuanto a los daños de las juntas, especialistas indican que podrían deberse a varios factores: la mala calidad del material, fallas al instalar juntas de buena calidad (extranjeras) o por daños del asfalto que está a su alrededor.





Otras quejas en torno a la obra

Para el taxista Óscar Becerra, el daño en las barandas del viaducto ya tienen un año y el Cabildo, pese a los reclamos, “no le ha dado mantenimiento”. Telmo Loor conduce una camioneta y, a su juicio, la ruta es peligrosa. “Los carros vienen a velocidad y no hay ni barandas, eso sería de mucha ayuda”.

Además, expresa que el descuido no solo se evidencia en las barandas, la iluminación y la calzada; además, se encuentra en mal estado la jardinera que está al término del viaducto. “Están secándose las plantas. Tanto que cuesta sembrarlas y para qué”.

Soporte. Los elementos verticales deben ser revisados, analizados y reemplazados. Muchos ya cumplieron su función; ahora representan un peligro. Flor Layedra Torres

Para Guillermo Ponce, ingeniero civil, presidente de la Comisión de Estructuras del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, docente y director de Subsistema de Investigación y Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, los daños que se observan en el viaducto se deben al mal o nulo mantenimiento que se le ha dado a la estructura, por lo que hay problemas de oxidación y carbonatación de los elementos. A pesar de que no genera un problema estructural, esto es “más un peligro para el conductor, porque es una barrera de protección. También sirve para direccionar el tráfico”.

Este problema radica, explica Pablo Lindao, ingeniero civil experto en estructuras y catedrático de la Universidad de Guayaquil, en la ausencia de la barrera de protección específicamente vehicular, porque el puente no cuenta con acera peatonal, en un tramo aproximadamente de 40 a 50 metros. En la parte superior han sido sustraídas, aparentemente, por los chamberos, al ser tubos de acero.

Al igual que al término de esta, antes de tomar la vía a Daule, las barreras están totalmente sueltas. Por lo que Lindao recomienda que el Municipio de Guayaquil revise la estructura con inmediatez y reponga la barrera, pero que sea totalmente de hormigón.

No obstante, Ponce advierte que todas las barandas de los puentes tienen que cumplir con la norma, porque deben ser diseñadas de acuerdo con varios parámetros, entre ellos velocidad de circulación, tipo de vehículo, curvatura y número de carriles. A partir de eso, los técnicos deben medir el nivel de impacto que el elemento tendrá que soportar para evitar que el vehículo salga del viaducto y se caiga, para no afectar aquello que esté debajo: personas y viviendas. Por eso no puede “ser tirado al ojo ni improvisado”.

