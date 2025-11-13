Vía a la costa: Intensa congestión vehicular por bus dañado en la avenida del Bombero

El tráfico colapsó en esa zona del oeste de Guayaquil la mañana de este jueves 13 de noviembre

Un bus sufrió un desperfecto mecánico en la avenida del Bombero, en el oeste de Guayaquil, la mañana de este jueves 13 de noviembre.

El tránsito vehicular en la vía a la costa volvió a colapsar. La mañana de este jueves 13 de noviembre, una unidad de transporte urbano sufrió un desperfecto mecánico en la avenida del Bombero, en sentido hacia la avenida Carlos Julio Arosemena, en el oeste de Guayaquil.

El incidente ocurrió alrededor de las 07:00, según versiones preliminares. El bus quedó estacionado junto a la acera derecha, lo que redujo el espacio disponible para circular y generó una fuerte congestión.

Minutos después, largas filas de automóviles se extendían por varios tramos de la avenida del Bombero hasta llegar incluso al kilómetro 14 de la vía a la costa.

El paso de los conductores era lento y tedioso, especialmente para padres de familia que se dirigían a dejar a sus hijos en las escuelas, así como para trabajadores que intentaban llegar a tiempo a sus lugares de destino.

Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) acudió al sitio para coordinar el retiro de la unidad y descongestionar el sector, aunque el tráfico tardó en normalizarse.

Vía a la costa: Malestar entre residentes y conductores por reiterados colapsos vehiculares

Este nuevo episodio se suma a los frecuentes embotellamientos que se registran en la vía a la costa durante las horas pico, sobre todo cuando ocurre algún accidente, una situación que genera malestar entre los conductores y residentes de la zona. En redes sociales se expusieron varias quejas.

"Qué falta de gestión y estudio para el tráfico vía a la costa. Un carro se daña y colapsa toda la vía", expuso el usuario @fbastej en X. "Problema recurrente desde hace años en Vía a la Costa: Urgen vías alternas que descarguen tráfico vehicular. Densidad poblacional crece, pero no las vías de acceso. 0 planificación", señaló el ciudadano David Balladares.

Las quejas seguían replicándose. El ciudadano Gino Freire expuso en X: "Nuevamente colapso absoluto en la vía a la costa… tráfico desde Terranostra. Sumado el desorden de la gente… una emergencia y no la cuentan. Insostenible". Mientras que el usuario Luis Fernando Figueroa publicaba: "Vía a la costa también un desastre. Faltan muchos agentes y mucha organización. La Costa está colapsada. Favor atender".

A las 10:27, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) señaló que el bus con el desperfecto mecánico había sido retirado del sitio y la circulación quedó restablecida.

✅El vehículo con desperfecto mecánico en la Av. del Bombero, frente al C.C. La Vista de San Eduardo, ya fue retirado.



