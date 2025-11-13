Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Vía a la costa tráfico
Un bus sufrió un desperfecto mecánico en la avenida del Bombero, en el oeste de Guayaquil, la mañana de este jueves 13 de noviembre.@ATM_Transito

Vía a la costa: Intensa congestión vehicular por bus dañado en la avenida del Bombero

El tráfico colapsó en esa zona del oeste de Guayaquil la mañana de este jueves 13 de noviembre

El tránsito vehicular en la vía a la costa volvió a colapsar. La mañana de este jueves 13 de noviembre, una unidad de transporte urbano sufrió un desperfecto mecánico en la avenida del Bombero, en sentido hacia la avenida Carlos Julio Arosemena, en el oeste de Guayaquil.

El incidente ocurrió alrededor de las 07:00, según versiones preliminares. El bus quedó estacionado junto a la acera derecha, lo que redujo el espacio disponible para circular y generó una fuerte congestión.

(Te puede interesar: ATM retira segunda barrera vehicular en Guayaquil: estaba en este punto del centro)

Minutos después, largas filas de automóviles se extendían por varios tramos de la avenida del Bombero hasta llegar incluso al kilómetro 14 de la vía a la costa.

El paso de los conductores era lento y tedioso, especialmente para padres de familia que se dirigían a dejar a sus hijos en las escuelas, así como para trabajadores que intentaban llegar a tiempo a sus lugares de destino.

vehículo sin placas en Guayaquil

Vehículo retenido sin placas: Esto hizo la ATM con el conductor que las puso al apuro

Leer más

Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) acudió al sitio para coordinar el retiro de la unidad y descongestionar el sector, aunque el tráfico tardó en normalizarse.

Vía a la costa: Malestar entre residentes y conductores por reiterados colapsos vehiculares

Este nuevo episodio se suma a los frecuentes embotellamientos que se registran en la vía a la costa durante las horas pico, sobre todo cuando ocurre algún accidente, una situación que genera malestar entre los conductores y residentes de la zona. En redes sociales se expusieron varias quejas.

"Qué falta de gestión y estudio para el tráfico vía a la costa. Un carro se daña y colapsa toda la vía", expuso el usuario @fbastej en X. "Problema recurrente desde hace años en Vía a la Costa: Urgen vías alternas que descarguen tráfico vehicular. Densidad poblacional crece, pero no las vías de acceso. 0 planificación", señaló el ciudadano David Balladares.

Las quejas seguían replicándose. El ciudadano Gino Freire expuso en X: "Nuevamente colapso absoluto en la vía a la costa… tráfico desde Terranostra. Sumado el desorden de la gente… una emergencia y no la cuentan. Insostenible". Mientras que el usuario Luis Fernando Figueroa publicaba: "Vía a la costa también un desastre. Faltan muchos agentes y mucha organización. La Costa está colapsada. Favor atender".

A las 10:27, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) señaló que el bus con el desperfecto mecánico había sido retirado del sitio y la circulación quedó restablecida.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El Gobierno incrementa sueldo en 800 juntas parroquiales a puertas de la consulta

  2. Inglaterra vs. Serbia HOY EN VIVO por Eliminatorias al Mundial 2026: hora y señal TV

  3. Nuevo bono para policías y militares: ¿Cómo se financia y cuánto tiempo durará?

  4. Portugal vs Irlanda HOY: Hora y canales EN VIVO del partido de Cristiano Ronaldo

  5. Obispos católicos de EE. UU. critican políticas antiinmigrantes de Trump: ¿qué dicen?

LO MÁS VISTO

  1. Incremento del salario mínimo en Ecuador 2026: todo lo que debes saber y proyecciones

  2. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de noviembre

  3. Noboa sobre el paso del IESS al MSP: "La atención no se altera, cambia la gestión"

  4. ATM retira segunda barrera vehicular en Guayaquil: estaba en este punto del centro

  5. El proyecto de Muñoz para cerrar una vía divide opiniones en el norte de Quito

Te recomendamos