Guayaquil: Vía a la costa se quedará sin agua por 20 horas

Los habitantes de vía a la costa y otros puntos de la ciudad ya no quieren pagar por un servicio que, advierten, no es de calidad.

Los habitantes de vía a la costa ya no saben qué pensar. El anuncio de la suspensión del servicio de agua potable por 20 horas el próximo 6 de febrero, desde las 6:00; por un lado les genera indignación y, por otro, los hace dudar si la razón del corte realmente les generará el beneficio prometido.

Chonillo tilda de negligente a CNEL tras un corte que afectó al acueducto Leer más

Y es que según el comunicado de Interagua, la interrupción se da para construir una nueva salida radial del acueducto que permita dotar del servicio de agua potable a las nuevas urbanizaciones levantadas a lo largo de la arteria.

📣¡Atención Guayaquileños! ➡️Conozcan los sectores donde trabajaremos desde el 6 al 7 de febrero durante 20 horas.💧

🏠Para el beneficio de más de 15.000 guayaquileños 🙌🏻

.

.#Interagua #LoBuenoFluye pic.twitter.com/79nv5WlyBn — Interagua C. Ltda (@interagua) February 3, 2024

“Iniciamos el año con mejoras para más de 15.000 habitantes de vía a la costa”, dice el comunicado. Pero estas palabras generan dudas, pues como alega Patricio Cardoma, residente del lugar, “en repetidas ocasiones el consorcio ha lanzado mensajes similares que advierten que todo mejorará y nunca pasa”.

Treinta y ocho urbanizaciones, además de los recintos y comunas que se ubican entre los kilómetros 19,5 y 64.5 también se verán afectados.

No es un beneficio a la comunidad suspender servicio de agua por 20 horas. Ya son tantos los cortes que la comunidad debería estar súper servida. Sandra Mendoza,

​ciudadana

Guayaquil: Sectores de vía a la costa se verán afectados por cortes de agua Leer más

“Aunque el lapso de tiempo que permaneceremos sin agua es exagerado, no me preocupa eso, sino que el anuncio sea una promesa más de algo que no se va a cumplir. Ya sé que compraré botellones, tantos como lo hace un minimarket para abastecerse; pero repito, lo que me molesta desde ya es pensar que unas semanas más adelante volverá el mismo anuncio aparecer por las redes”, asegura Jane Cajamarca de Terra Nostra.

Para otros residentes, sin embargo, el trabajo es el reflejo de la falta de planificación. “¿Por qué no hicieron esto el sábado o domingo que no hay clases ni trabajo para muchos? ¿Lo hacen porque su personal no labora en esos días? ¿En qué cabeza optan por un corte tan amplio un martes y a esa hora?”, cuestionó Valentina Cruz, de Costa Sol.

Sectores afectados: Cerro Azul, Porto Alegre, Terra Nostra, Vía al Sol, Luxury, Costa Garden, Vía al Porto, Arcadia, Seymour, Los Ficus, Praga, Casas Viejas, Ciudad Olimpo, Colibrí, Los Ángeles, Alicante, Bella Vita, Bonanova, Bosquetto; Costalmar, Ibiza, Mayorca, Menorca, Vía al Sol. Además los recintos y comunas que se ubican entre los kilómetros 19,5 y 64.5.

Lamentablemente son constantes los cortes de agua que se sufre en vía a la costa, que no los podemos ver como un beneficio. Karina Bajaña,

​ciudadana

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!